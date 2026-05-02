Czy McDonald's jest otwarty 3 maja?

Święto Narodowe Trzeciego Maja to czas, w którym obowiązuje ścisły zakaz handlu. W 2026 roku ten dzień wypada w niedzielę, co dla wielu z nas oznacza podwójne ograniczenia w robieniu standardowych zakupów. Z tego powodu naturalnie pojawia się wątpliwość, czy McDonald's jest otwarty 3 maja. Na szczęście polskie przepisy o zakazie handlu w niedziele i święta przewidują istotne wyjątki, a jednym z najważniejszych jest właśnie branża gastronomiczna.

Restauracje, kawiarnie oraz bary szybkiej obsługi mogą działać całkowicie legalnie. Oznacza to, że lokale pod szyldem złotych łuków mają pełne prawo zaprosić cię na posiłek. Dla wygłodniałych podróżnych, którzy zaplanowali na niedzielę 3 maja powrót z majówkowych wyjazdów, to z pewnością doskonała wiadomość.

Godziny otwarcia McDonald'sa 3 maja 2026. Jak działają poszczególne lokale?

Większość restauracji McDonald's w Polsce funkcjonuje na zasadzie franczyzy. Oznacza to, że ostateczną decyzję o dokładnych godzinach otwarcia w dni świąteczne podejmują właściciele poszczególnych lokali. Zdecydowana większość z nich decyduje się jednak na otwarcie swoich drzwi dla klientów, często w standardowych godzinach pracy lub z lekko zmodyfikowanym, świątecznym harmonogramem.

Jeśli zamierzasz odwiedzić restaurację wolnostojącą (szczególnie te z opcją McDrive) lub lokal znajdujący się przy autostradzie czy drodze ekspresowej, możesz być niemal pewien, że obsłużą Cię bez problemu. Podobnie sytuacja wygląda na dworcach kolejowych, gdzie punkty gastronomiczne ze względu na podróżnych rzadko zamykają się w dni świąteczne.

W tych miejscach możesz niestety pocałować klamkę

Mimo że gastronomia jest zwolniona z zakazu pracy, istnieje jeden ważny wyjątek, o którym koniecznie musisz pamiętać, planując majówkowy obiad na mieście. Restauracje McDonald's zlokalizowane wewnątrz dużych galerii handlowych będą najprawdopodobniej zamknięte. Wynika to z faktu, że same centra handlowe nie mogą funkcjonować w święta państwowe, co automatycznie odcina dostęp do znajdujących się w nich stref gastronomicznych (tzw. food courtów).

Aby uniknąć rozczarowania i nie tracić cennego czasu, zawsze warto upewnić się przed wyjściem z domu. Najlepszym sposobem na sprawdzenie dokładnych godzin otwarcia konkretnego lokalu w niedzielę 3 maja 2026 roku jest skorzystanie z oficjalnej aplikacji mobilnej McDonald's lub wyszukiwarki na stronie internetowej sieci. Dzięki temu twój majówkowy posiłek na pewno dojdzie do skutku, a Ty zaoszczędzisz sobie stresu.

