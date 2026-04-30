Czy 3 maja jest niedziela handlowa? Podwójna okazja do świętowania, ale nie do zakupów

Rok 2026 ułożył się w kalendarzu w bardzo specyficzny sposób. Trzeci dzień maja przypada dokładnie w niedzielę, co dla wielu osób stanowi idealne zwieńczenie długiego weekendu. Niestety, dla zapominalskich klientów oznacza to ogromne utrudnienia. Dlaczego? 3 maja obchodzimy Święto Konstytucji, które jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy.

Polskie prawo jasno określa zasady funkcjonowania handlu w takie dni. Nawet gdyby w tym terminie wypadała standardowa niedziela bez zakazu, to status święta państwowego całkowicie blokuje możliwość otwarcia dużych sklepów i galerii. To tak zwana zasada czerwonej kartki w kalendarzu – wielkie markety i popularne dyskonty pozostaną na głucho zamknięte. Planowanie dużych zakupów spożywczych trzeba było zrealizować najpóźniej w sobotę 2 maja, kiedy to placówki handlowe działały w standardowych godzinach.

Wyjątki od reguły. Gdzie uratujesz majówkowego grilla?

Choć wielkopowierzchniowe supermarkety będą nieczynne, prawo przewiduje szereg wyjątków ratujących sytuację w kryzysowych momentach. Jeśli nagle zabraknie ci musztardy lub węgla na grilla, nie wszystko jest stracone. Gdzie legalnie zrobisz zakupy w to święto?

Małe sklepy osiedlowe. Zakaz nie obowiązuje, jeśli za ladą stanie sam właściciel. Decyzja o otwarciu zależy w 100% od niego.

Zakaz nie obowiązuje, jeśli za ladą stanie sam właściciel. Decyzja o otwarciu zależy w 100% od niego. Sklepy franczyzowe. Placówki pod szyldem Żabka czy Carrefour Express bardzo często funkcjonują w święta, właśnie dzięki temu, że pracują w nich właściciele.

Placówki pod szyldem Żabka czy Carrefour Express bardzo często funkcjonują w święta, właśnie dzięki temu, że pracują w nich właściciele. Stacje benzynowe. To absolutny klasyk ratunkowy, wyłączony z zakazu. Stacje oferują nie tylko paliwo, ale też podstawowe artykuły spożywcze i przekąski.

To absolutny klasyk ratunkowy, wyłączony z zakazu. Stacje oferują nie tylko paliwo, ale też podstawowe artykuły spożywcze i przekąski. Punkty na dworcach. Sklepy obsługujące podróżnych mogą działać legalnie mimo świątecznego zakazu.

Warto jednak pamiętać, że w tego typu punktach ceny mogą być wyższe niż w znanych dyskontach, a asortyment nieco ograniczony. Dlatego najlepiej potraktować je jako wyjście awaryjne.

36

Kalendarz niedziel handlowych 2026. Kiedy znów zrobimy zakupy w niedzielę?

Ustawa o ograniczeniu handlu przewiduje w całym 2026 roku zaledwie osiem wyjątkowych weekendów, w których sklepy są otwarte. Ostatnia okazja na swobodne niedzielne zakupy przed majówką miała miejsce 26 kwietnia. Był to najlepszy moment na zaopatrzenie się przed serią dni wolnych.

Kiedy przypada kolejna szansa na niedzielny rajd po sklepach? Zgodnie z oficjalnym kalendarzem, następna niedziela handlowa czeka nas dopiero przed początkiem letnich wakacji – 28 czerwca. Oznacza to dłuższą przerwę, podczas której musimy liczyć wyłącznie na zakupy realizowane od poniedziałku do soboty. Znając te daty, znacznie łatwiej jest zaplanować domowy budżet i uniknąć niemiłych niespodzianek.

QUIZ. Co wiesz o Konstytucji 3 maja? Patriota powinien to wiedzieć! Pytanie 1 z 11 W którym roku uchwalono Konstytucję 3 maja? 1771 r. 1781 r. 1791 r. Następne pytanie