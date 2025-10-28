Mieszkańcy bloków skarżą się na mieszkania wynajmowane krótkoterminowo

Zgodnie z planowanymi zmianami, lokale przeznaczone na wynajem krótkoterminowy będą musiały zostać zarejestrowane.

Portale oferujące tego typu zakwaterowanie będą zobowiązane do sprawdzania, czy ogłoszeniodawcy podają prawdziwe informacje dotyczące rejestracji.

Wynajem krótkoterminowy przeszkadza mieszkańcom bloków

Jak mówi w rozmowie z "Faktem" Bartosz Turek, ekspert rynku nieruchomości, powszechność wynajmu mieszkań na doby przeszkadza stałym mieszkańcom mieszkań w bloku i idąca za tym rotacja lokatorów.

- I choć nocne burdy czy głośne imprezy zdarzają się rzadko, to jednak niekomfortowe może być chociażby to, że za ścianą rotuje po kilkanaście osób tygodniowo (np. kilka kilkuosobowych grup turystów). Spore zyski z takiego biznesu przyciągają inwestorów, a tam gdzie rośnie popyt, tam rosną ceny mieszkań i czynsze najmu - mówi Turek "Faktowi".

To z kolei prowadzi do wyludniania się niektórych obszarów miast. Turek wskazuje, że zmienia to też krajobraz biznesu - znikają fryzjerzy, piekarnie, czy sklepy spożywcze na rzecz restauracji, kawiarni i sklepów z pamiątkami.

Według szacunków w Polsce funkcjonuje od 18 do 100 tys. nieruchomości przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy.

Wynajem krótkoterminowy zostanie uregulowany. Wdrożona zostanie unijna dyrektywa

W rządzie od miesięcy trwają intensywne prace nad regulacjami dotyczącymi najmu krótkoterminowego. Polska, musi wdrożyć unijną dyrektywę do połowy przyszłego roku. Projekt nowych przepisów zakłada wprowadzenie kilku kluczowych rozwiązań:

Obowiązek rejestracji mieszkań: Lokale przeznaczone na wynajem krótkoterminowy będą musiały zostać zarejestrowane.

Lokale przeznaczone na wynajem krótkoterminowy będą musiały zostać zarejestrowane. Oznakowanie lokali: Mieszkania wynajmowane krótkoterminowo (na mniej niż 30 dni) zostaną specjalnie oznaczone.

Mieszkania wynajmowane krótkoterminowo (na mniej niż 30 dni) zostaną specjalnie oznaczone. Weryfikacja ogłoszeń: Portale oferujące tego typu zakwaterowanie będą zobowiązane do sprawdzania, czy ogłoszeniodawcy podają prawdziwe informacje dotyczące rejestracji.

Za niedopełnienie tych obowiązków będą grozić surowe kary.

Ponadto każde mieszkanie, lub apartament wynajmowane będzie musiało mieć informacje z kontaktem do osoby odpowiedzialnej za wynajem. Ponadto bloki i kamienice, w których prowadzony jest wynajem krótkoterminowy mają być oznaczane, że prowadzona jest w nich działalność hotelowa.

Jak podaje "Fakt" pojawiają się również propozycje, aby decyzje dotyczące zgody na wynajem krótkoterminowy podejmowały wspólnoty mieszkaniowe oraz gminy, a także aby właściciele takich mieszkań mieli obowiązek rejestracji działalności gospodarczej.

