Rząd przyjął projekt. Oznaczanie wyrobów tytoniowych z nowością

„Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przedłożony przez Ministra Finansów” – poinformowała we wtorek kancelaria premiera na swojej stronie internetowej.

„Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych. Chodzi o możliwość stosowania specjalnych elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu wyrobów tytoniowych, które nie są wyrobami akcyzowymi (np. tytoń do żucia, tytoń do nosa)” – wskazano w komunikacie.

Nowe regulacje w ramach unijnego Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych

Zmiana ustawy wynika z planowanego rozszerzenia unijnego Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) o wyroby tytoniowe, które nie są wyrobami akcyzowymi, w tym właśnie o tytoń do żucia czy tytoń do nosa - wyjaśniła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dodała, że do tych wyrobów nie będzie można zastosować na te wyroby zabezpieczania w postaci znaków akcyzy.

„Dzięki nowym przepisom wszystkie wyroby, które zawierają tytoń będą objęte system Track&Trace” – dodano. Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie 20 maja 2024 roku.

System Śledzenia Wyrobów Tytoniowych Track & Trace

System Track & Trace realizowany jest poprzez oznaczanie opakowań jednostkowych wyrobów tytoniowych niepowtarzalnym identyfikatorem, rejestrowanie nabyć oraz przemieszczeń wyrobów tytoniowych przez uczestników obrotu tymi wyrobami, oraz udostępnianie zebranych danych właściwym organom państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej.

Termin wdrożenia systemu to do 20 maja 2024 r. w zakresie wyrobów tytoniowych innych niż papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów.