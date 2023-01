i Autor: Canva

Pensje nauczycieli

Rząd przyznaje 300 plus dla nauczycieli, ale kwota podwyżki jest niewystarczająca

Projekt rozporządzenia ministra edukacji i nauki, zmieniający rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, trafił w poniedziałek do opiniowania. MEiN proponuje podwyżkę w wysokości 7,8 proc. ZNP uważa, że to nie zrekompensuje inflacji. Projekt rozporządzenia MEiN, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy opublikowano w poniedziałek w RCL.