Polacy nie chcą 800 plus w obawie przed inflacją? Podwyżka 500 plus podbije drożyznę

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie?

Rządowy program nosi nazwę Mój Elektryk. To właśnie w jego ramach można zapewnić dofinansowanie do zakupu elektrycznego samochodu. Jak zauważa Wybór Kierowców, warunków w zasadzie jest niewiele. Przede wszystkim samochód musi być fabrycznie nowy. Dofinansowanie jest udzielane bez względu na to, czy pojazd jest kupowany bądź też np. leasingowany.

Portal zwraca też uwagę, na to, że chętni na dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego mogą składać wnioski na kwoty do 18,75 tys. zł. W tym kontekście jest jednak jeden warunek: wartość samochodu nie może przekroczyć 225 tys. zł brutto.

Jak wynika z informacji portalu Wybór Kierowców, to samo obostrzenie obowiązuje dla przedsiębiorców. Przewidziano jednak pewną furtkę w postaci deklaracji przebiegów - jeżeli będą one wyższe niż 15 tys. km, dofinansowanie może wzrosnąć aż do 27 tys. zł.

Biorąc pod uwagę zasięgi samochodów elektrycznych, niewielką sieć stacji ładowania pojazdów, wciąz drożejący prąd oraz samą cenę takiego samochodu, taka zachęta może okazać się nie wystarczająca.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.