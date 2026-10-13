Nowe płatne drogi od 2027 roku. Rząd rozszerza system e-TOLL

Rząd Donalda Tuska przygotowuje się do kolejnego, znaczącego rozszerzenia sieci dróg, za które kierowcy pojazdów powyżej 3,5 tony oraz autobusów muszą płacić. Zgodnie z założeniami projektu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury, zmiany mają wejść w życie już za kilka miesięcy.

Zgodnie z harmonogramem resortu infrastruktury, od 16 marca 2027 roku system e-TOLL obejmie dodatkowe 880 km autostrad, dróg ekspresowych i krajowych. Oznacza to, że po wejściu w życie nowego rozporządzenia, łączna długość tras objętych opłatami wzrośnie z obecnych 5,87 tys. km do około 6,75 tys. km. Projekt rozporządzenia ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w czwartym kwartale 2026 roku.

Dlaczego sieć płatnych dróg w Polsce będzie większa?

Główny cel jest prosty: więcej pieniędzy na budowę i utrzymanie dróg. Resort infrastruktury wprost wskazuje, że rozszerzenie sieci płatnych tras jest elementem realizacji polityki transportowej państwa. Wszystkie dodatkowe wpływy z opłat mają zasilić Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są nowe inwestycje. To właśnie z tego źródła pochodzą środki na kolejne autostrady i drogi ekspresowe, które powstają w całej Polsce.

Rząd liczy też, że droższy transport drogowy skłoni część firm do przeniesienia swoich ładunków na tory. Autorzy projektu wskazują, że rozszerzenie systemu e-TOLL ma również sprzyjać optymalizacji przewozów i zachowaniu równowagi między transportem drogowym a kolejowym. To stały element argumentacji przy każdej tego typu zmianie.

To już druga duża zmiana w systemie e-TOLL w krótkim czasie

Planowane na 2027 rok zmiany to kontynuacja polityki, którą rząd realizuje od dłuższego czasu. Kierowcy i firmy transportowe muszą pamiętać, że to już drugie tak duże rozszerzenie płatnej sieci w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy.

Poprzednie zmiany weszły w życie całkiem niedawno. Ostatnie duże rozszerzenie sieci płatnych dróg w Polsce miało miejsce 1 lutego 2026 roku, kiedy to system e-TOLL objął dodatkowe 645 km tras. Wtedy do systemu włączono m.in. fragmenty autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami oraz odcinki dróg ekspresowych S1, S3, S5, S7, S11, S12, S14, S16, S17, S52 i S61. Co więcej, tamtej zmianie towarzyszyła również znacząca podwyżka stawek opłat – w zależności od kategorii pojazdu wzrosły one o 40 - 42 proc. Już wtedy celem było zwiększenie wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego, które w 2026 roku mają wynieść blisko 6,6 mld zł.

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