Autostrada A4 Katowice-Kraków stanie się bezpłatna dla samochodów osobowych i motocykli po wygaśnięciu 30-letniej koncesji.

Z całego 61-kilometrowego odcinka znikną bramki poboru opłat, co znacznie usprawni ruch i komfort podróży.

Trasa zostanie przejęta przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), która zapowiada szczegółowy przegląd i rozliczenia z dotychczasowym operatorem.

Warto pamiętać, że opłaty nadal będą obowiązywać dla pojazdów ciężarowych, co jest kluczową informacją dla firm transportowych.

Koniec 30-letniej umowy. Kiedy A4 przejdzie w ręce państwa?

Historyczna zmiana na jednej z najważniejszych dróg w Polsce jest już przesądzona. Umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska, która od trzech dekad zarządzała trasą, wygaśnie 15 marca 2027 roku. Dzień później, czyli od 16 marca 2027 r., państwo w pełni przejmie kontrolę nad 61-kilometrowym odcinkiem. Zarządcą strategicznego połączenia między Górnym Śląskiem a Małopolską zostanie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przekazanie tak ważnego odcinka drogi po 30 latach eksploatacji to skomplikowany proces, który Ministerstwo Infrastruktury i GDDKiA traktują poważnie. Już teraz zapowiadane są szczegółowe kontrole i audyty, które mają zapewnić, że trasa zostanie oddana państwu w należytym stanie technicznym. Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski, cytowany przez dziennikzachodni.pl, nie pozostawia wątpliwości co do planów rządu.

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie musiała wziąć za to odpowiedzialność. Będzie porządny protokół zdawczo-odbiorczy – przekazał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

EKG 2026 - Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury

Co zmiana oznacza dla kierowców? Koniec opłat i bramek

Przejęcie trasy przez GDDKiA przyniesie rewolucję, na którą podróżujący czekali od lat. Najważniejszą informacją jest całkowite zniesienie opłat za przejazd dla kierowców samochodów osobowych oraz motocykli. Należy jednak pamiętać, że zmiana nie obejmie pojazdów ciężarowych, które nadal będą podlegać opłatom w ramach systemu e-TOLL. Najbardziej widocznym symbolem końca ery płatnej autostrady będzie demontaż infrastruktury poboru opłat, co oznacza, że z trasy znikną bramki.

Źródło: Radio ZET / portalsamorządowy.pl / dziennikzachodni.pl / GDDKiA