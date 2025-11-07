Dodatkowe 3,5 mld zł trafi do NFZ, by zapewnić płynność finansową systemu ochrony zdrowia i pokryć zobowiązania do końca 2025 roku.

Łączne dotacje dla NFZ w 2025 roku wynoszą już 32 mld zł, co ma stabilizować rozliczenia z placówkami medycznymi.

Mimo wsparcia, NFZ zmaga się z luką finansową szacowaną na 14 mld zł w tym roku, a w 2026 może ona wzrosnąć do 23 mld zł.

Rosnące koszty leczenia, wynagrodzeń i inflacja wskazują na potrzebę dalszego zwiększania nakładów na publiczną służbę zdrowia.

Dodatkowe miliardy dla NFZ

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy oraz ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego. Podczas rozmów uzgodniono przekazanie 3,5 mld zł dodatkowego wsparcia dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Według resortu, to działanie ma zapewnić płynność finansową systemu ochrony zdrowia oraz pokryć bieżące zobowiązania wobec placówek medycznych.

Wsparcie ma zabezpieczyć świadczenia do końca 2025 roku

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia w komunikacie: „Zakładane wsparcie będzie wystarczające do zabezpieczenia finansowania świadczeń do końca 2025 roku.”Decyzja rządu ma zagwarantować stabilność rozliczeń NFZ z podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne, w tym szpitalami, przychodniami i poradniami specjalistycznymi. Resort podkreśla, że przekazane środki stanowią część długofalowych działań mających na celu poprawę kondycji finansowej publicznej służby zdrowia.

Łączne dotacje dla NFZ sięgają 32 mld zł

Nie jest to pierwsze w tym roku wsparcie finansowe dla Funduszu. Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, w ubiegłym tygodniu NFZ otrzymał już 3,5 mld zł z budżetu państwa na rozliczenia z placówkami medycznymi. Oznacza to, że łączna wysokość dotacji dla NFZ w 2025 roku osiągnęła już 32 mld zł.

Wciąż rośnie luka finansowa

Pomimo przekazanych środków, sytuacja finansowa NFZ pozostaje trudna. Jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP w pierwszej połowie października, Funduszowi w tym roku brakuje około 14 mld zł na rozliczenie wszystkich świadczeń. Z kolei Ministerstwo Zdrowia szacuje, że w 2026 roku luka finansowa może wynieść nawet 23 mld zł. Wskazuje to na potrzebę dalszego zwiększania nakładów na system ochrony zdrowia, który zmaga się z rosnącymi kosztami leczenia, wynagrodzeń i inflacją.

