Opłata paliwowa w 2026 roku wzrośnie: benzyna 210,29 zł/1000 l, diesel 453,52 zł/1000 l, gazy 256,75 zł/1000 kg, co oznacza kontynuację wzrostu obciążeń.

Nowe stawki są znacznie wyższe niż w latach poprzednich (2025 i 2024), co wskazuje na stałą tendencję wzrostową.

Opłatę paliwową uiszczają głównie producenci i importerzy paliw, jednak jej koszt pośrednio przenosi się na ceny paliw dla konsumentów.

Podwyżka na 2026 rok jest częścią polityki fiskalnej rządu, wpływając na koszty transportu i całą gospodarkę.

Opłata paliwowa 2026 – oficjalne stawki

W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury, które określa wysokość opłaty paliwowej na 2026 rok. Dokument potwierdza dalszy wzrost obciążeń nakładanych na paliwa silnikowe i gazy wykorzystywane w transporcie.

Zgodnie z obowiązującymi od stycznia stawkami, opłata paliwowa wyniesie:

* 210,29 zł za 1000 litrów benzyn silnikowych, w tym mieszanek z biokomponentami,

* 453,52 zł za 1000 litrów oleju napędowego, także w wersji z biokomponentami oraz dla biopaliw samoistnych,

* 256,75 zł za 1000 kg gazów, takich jak LPG, CNG, LNG oraz innych wyrobów objętych ustawą.

Porównanie z poprzednimi latami

Nowe stawki są wyraźnie wyższe niż w latach ubiegłych. W 2025 roku opłata paliwowa wynosiła 202,20 zł za 1000 litrów benzyny, 436,07 zł dla oleju napędowego oraz 246,87 zł za 1000 kg gazów.

Jeszcze wcześniej, w 2024 roku, kierowcy pośrednio ponosili koszty na poziomie 195,74 zł dla benzyny, 422,13 zł dla diesla i 238,98 zł dla gazów.

Kto płaci opłatę paliwową

Opłata paliwowa jest ściśle powiązana z podatkiem akcyzowym. Obowiązek jej uiszczenia pojawia się wraz z wprowadzeniem paliw silnikowych lub gazu na rynek krajowy.

Dotyczy to m.in.:

* producentów paliw i gazu,

* importerów,

* podmiotów dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowego,

* uprawnionych odbiorców wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Opłata obejmuje także inne czynności prowadzące do naliczenia akcyzy, w tym przekroczenie dopuszczalnych norm ubytków.

Rząd Tuska a dalsze koszty paliw

Podwyżka opłaty paliwowej w 2026 roku to kolejny element polityki fiskalnej realizowanej przez rząd Donalda Tuska. Choć opłatę formalnie regulują przedsiębiorcy, jej skutki pośrednio wpływają na ceny paliw i koszty transportu w całej gospodarce.

Pieniądze to nie wszystko Piotr Arak