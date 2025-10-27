MSWiA pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi obywatelstwa, wprowadzającymi test integracyjny dla cudzoziemców.

Nowe zasady obywatelstwa: test na integrację z Polską

Podczas debaty „Wyzwania i kierunki zmian w obszarze obywatelstwa i repatriacji” wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk poinformował, że MSWiA pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących nadawania polskiego obywatelstwa. Jednym z kluczowych elementów zmian ma być test dla cudzoziemców, który pozwoli ocenić ich poziom integracji z polskim społeczeństwem.

Duszczyk zapowiedział, że przygotowano już pierwsze propozycje pytań. Egzamin ma sprawdzać znajomość polskich obyczajów, wartości i aktualnych wydarzeń, by zweryfikować, czy kandydaci na obywateli faktycznie rozumieją i uczestniczą w życiu kraju, w którym chcą zostać na stałe.

Cele wprowadzenia testu na obywatelstwo

Jak wyjaśnił wiceminister, „musimy sprawdzić ich poziom integracji, poziom znajomości obyczajów i wartości, ale również poziom znajomości tego, czym żyją Polacy – po to, żeby naprawdę ta integracja mogła być efektywna”.

Według Duszczyka test nie będzie ograniczeniem prawa pobytu, a narzędziem weryfikującym gotowość do przyjęcia obywatelstwa.

„Nikt nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących prawa pobytu. Cudzoziemiec ma prawo w Polsce pracować, chodzić do szkoły, płacić podatki. Jeśli chce być obywatelem polskim (...), to musimy sprawdzić, czy jego pobyt doprowadził do zintegrowania z polskim społeczeństwem” – zaznaczył.

Inspiracja doświadczeniami innych państw

Pomysł nie jest nowością na arenie międzynarodowej. Kilkadziesiąt państw, głównie w Europie Zachodniej, już wcześniej wprowadziło podobne rozwiązania. „Te państwa doszły do przekonania, że nie tylko czas pobytu jest ważny, ale też kwestia integracji. To pewnego rodzaju lekcja, którą wyciągnęły państwa Europy Zachodniej” – podkreślił Duszczyk.

