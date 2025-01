Rząd Tuska zwleka z łatwiejszym dostępem do bezpłatnych leków! Cierpią seniorzy i dzieci

Minister zdrowia obiecała "prezent na gwiazdkę". Rozpoczął się nowy rok, a łatwiejszego dostępu do darmowych leków wciąż nie ma

Ustawa ułatwiająca dostęp do darmowych leków dla seniorów miała wejść od nowego roku, buńczucznie jako prezent "na gwiazdkę" dla seniorów zapowiadała ją minister zdrowia Izabela Leszczyna. Projekt miał na celu pozwolić wystawiać recepty na bezpłatne leki dla seniorów 65+ i dzieci przez lekarzy z placówek bez kontraktu z NFZ i lekarzy z hospicjów, a także rozszerzyć kompetencje farmaceutów. Dzięki zmianom farmaceuta mógłby udzielać bezpłatnych szczepień przeciwko grypie i przeciwko pneumokokom.

- Dzisiaj jest tak, że senior, osoba, która ma 65 lat albo więcej, idzie do POZ, tam dostaje receptę, idzie do apteki i tam kupuje szczepionkę i wraca do apteki, by zostać zaszczepionym. Chcemy, żeby można było to zrobić w czasie jednej wizyty w aptece - mówiła Leszczyna.

Przepisy zostały jednak opóźnione. Kiedy najwcześniej wejdą w życie?

Zapowiadane zmiany jednak nie weszły w życie, gdyż ustaw utknęła w Sejmie! Jak podaje RMF FM 19 grudnia Komisja Sejmowa wysłała sprawozdanie dotyczące nowych przepisów, a głosowanie w Sejmie jest przewidziane 21-24 stycznia, czyli długo po planowanym terminie wejścia w życie ustawy. To jednak nie koniec ścieżki legislacyjnej, bo sama większość Sejmu nie starczy do tego, aby ustawa zaczęła obowiązywać.

Jeśli ustawa zostanie pomyślnie przegłosowana w parlamencie trafi później na biurko do Andrzeja Dudy, który będzie miał aż trzy tygodnie na podpis, a same przepisy wejdą w ciągu 14 dni od ich ogłoszenia. Jak więc przewiduje RMF FM, najwcześniej ułatwienie w dostępie do darmowych leków wejdzie w życie w połowie lutego.