Rząd ujawnia wysokość przyszłorocznej waloryzacji. Emerycie sprawdź ile zyskasz!

Rząd szacuje, że waloryzacja w przyszłym roku wyniesie 10,19 proc. W kolejnych latach podwyżki mają być już niższe, w granicach 4-5 proc. - informuje Business Insider.

Waloryzacja 2024. Rząd ujawnia prognozowany wskaźnik

W jednym z projektów ustaw, które właśnie trafiły do Sejmu zawarto m.in. prognozowane wskaźniki waloryzacji emerytur i rent. Ile będą wynosiły na przestrzeni najbliższych lat?

2024 r. - 10,19 proc.

2025 r. - 5,77 proc.

2026 r. - 4,15 proc.

2027 r. (i lata kolejne) - 4,42 proc.

Jak wskaźniki waloryzacji wyglądały w minionych latach?

2023 r. - 14,8 proc.

2022 r. - 7,00 proc.

2021 r. - 4,24 proc.

2020 r. - 3,56 proc.

2019 r. - 2,86 proc.

2018 r. - 2, 98 proc.

Waloryzacja 2024. Nie przebije rekordowej - ale wciąż będzie wysoka

Wynika z tego, że choć przyszłoroczna waloryzacja nie zapowiada się tak "spektakularnie" jak tegoroczna - jej wskaźnik wciąż będzie wyższy niż w 2022 roku. Jak prognozowany wskaźnik waloryzacji przełoży się na wysokość świadczeń emerytalnych i rentowych.

"Zgodnie z założeniami przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji ma wynieść 110,19 proc., czyli będzie niższy od tegorocznego, wynoszącego 114,8 proc., ale nadal bardzo wysoki, gdy porównamy go do lat poprzednich. Oznacza on wysoką waloryzację świadczeń, w tym np. emerytury najniższej o ponad 160 zł" - poinformował w rozmowie z Business Insider Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, założyciel inicjatywy Debata Emerytalna.

Podkreślił również, że ponowny wybór waloryzacji kwotowo-procentowej jest wysoce prawdopodobny. "To tym bardziej prawdopodobne z uwagi na to, że jesienią czekają nas wybory, a emerytki i emeryci stanowią coraz większą grupę wyborców i wyborczyń. Patrząc na prognozy inflacji, można się spodziewać, że ostateczna wysokość waloryzacji marcowej w 2024 roku przekroczy omawianą prognozę" - powiedział Sobolewski na łamach "BI".

O ile wzrosną świadczenia emerytalne i rentowe?

W przypadku, gdy prognozowany wskaźnik przyszłorocznej waloryzacji okaże się zgodny z rzeczywistością, seniorzy będą mogli liczyć na znaczący wzrost świadczeń. "Osoba pobierająca obecnie świadczenie w wysokości 2000 tys. zł od marca przyszłego roku dostawałaby 2 203,80 zł ( wzrost o 203,80 zł). Kwota będzie wyższa jeśli rząd podejmie decyzję o przeprowadzenie waloryzacji kwotowo - procentowej. Senior otrzymujący 3,5 tys. zł otrzymałby 3 856,65 zł (wzrost o 356,65 zł). Osoba pobierająca świadczenie na poziomie 8 tys. zł po waloryzacji prognozowanym wskaźnikiem otrzymałaby 7 815,20 zł (wzrost o 815,20 zł)" - wylicza "Business Insider".

O ile wzrosną emerytury w 2024 roku? Zapraszamy do sprawdzenia w naszej galerii.

