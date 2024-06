Rząd ujawnił wskaźnik waloryzacji emerytur! Ogromne zaskoczenie dla seniorów

Waloryzacja emerytur i rent 2025

Rada Ministrów przyjęła w czwartek propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., przedłożoną przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r.

W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów poinformowano, że – według prognoz rządu – wskaźnik waloryzacji w 2025 r. wyniesie nie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc. Rząd szacuje, że przy takim wskaźniku prognozowany koszt waloryzacji wyniesie ok. 28,1 mld zł.

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca 2024 r. wzrosły o 12,12 proc. Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosła z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi teraz 1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona została też renta socjalna.

Przykładowe kwoty podwyżki emerytury po waloryzacji

Emerytura minimalna w tym roku w wysokości 1780,90 zł wzrośnie do 1901,72 zł.. Oznacza to zysk dla emeryta - 120,82 zł. W przypadku seniorów otrzymujących przeciętne świadczenie z ZUS w kwocie 3000 zł, emerytura wzrośnie do 3204 zł. Dzięki temu miesięcznie świadczenie zwiększy się o 204 zł. Bardziej zamożni seniorzy z kwotą świadczenia 5000 zł, otrzymają podwyżkę opiewającą na 339 zł. Pełną listę podwyżkę znajdziesz w galerii poniżej!

