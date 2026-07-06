Bezpieczeństwo jako priorytet

Polska szykuje się na nowe inwestycje związane z bezpieczeństwem. Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił uruchomienie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.

W grze są ogromne pieniądze – aż 23 mld zł pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy. O wsparcie mogą starać się samorządy, przedsiębiorstwa oraz podmioty związane z transportem kolejowym.

Miliardy na bezpieczeństwo kraju

Nowy fundusz ma pomóc w realizacji inwestycji, które zwiększą odporność państwa na zagrożenia. Chodzi nie tylko o kwestie militarne, ale również ochronę ludności, bezpieczeństwo energetyczne, transportowe i cyfrowe.

– Uruchamiamy blisko 23 mld zł na przedsięwzięcia, które będą wzmacniać bezpieczeństwo państwa i pobudzać aktywność inwestycyjną – podkreślił minister finansów Andrzej Domański.

Według rządu pieniądze mają przełożyć się na budowę nowoczesnej infrastruktury, rozwój nowych technologii i wzrost potencjału polskich firm.

Schrony, drogi i systemy ostrzegania

Największa część środków trafi do sektora komunalnego. Samorządy będą mogły sięgnąć po ponad 11 mld zł na budowę i modernizację obiektów zbiorowej ochrony, systemów wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania mieszkańców.

Finansowane mają być także inwestycje w drogi, mosty i tunele ważne z punktu widzenia mobilności wojskowej. Wsparcie obejmie również projekty związane z cyberbezpieczeństwem oraz zakup specjalistycznego sprzętu i taboru.

Pożyczki bez odsetek

Jedną z największych zachęt dla samorządów mają być wyjątkowo korzystne warunki finansowania. Pożyczki będą udzielane z zerowym oprocentowaniem, a okres spłaty może wynieść nawet 20 lat.

Część zobowiązań będzie mogła zostać umorzona. To rozwiązanie ma zachęcić lokalne władze do szybszego realizowania potrzebnych inwestycji.

Kolej też dostanie wsparcie

Na inwestycje kolejowe przeznaczono 2 mld zł. Środki będzie można wykorzystać między innymi na modernizację linii kolejowych, zakup taboru czy poprawę cyberbezpieczeństwa.

Władze podkreślają, że nowoczesna infrastruktura kolejowa ma ogromne znaczenie nie tylko dla pasażerów, ale także dla sprawnego funkcjonowania państwa w sytuacjach kryzysowych.

Firmy mogą liczyć na 2,5 mld zł

Pieniądze trafią również do przedsiębiorców. Do rozdysponowania jest 2,5 mld zł na projekty związane z ochroną infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwem energetycznym, teleinformatyką i transportem.

Wsparcie otrzymają także firmy rozwijające produkcję sprzętu wojskowego oraz technologie podwójnego zastosowania, które mogą służyć zarówno celom cywilnym, jak i obronnym.

Kolejne 7 mld zł dla innowacyjnych spółek

Fundusz przewiduje także specjalny komponent kapitałowy o wartości 7 mld zł. Środki będą inwestowane przez spółkę Chrobry w przedsiębiorstwa o dużym potencjale rozwoju.

Na wsparcie mogą liczyć zarówno młode firmy technologiczne, jak i większe przedsiębiorstwa rozwijające innowacyjne rozwiązania ważne dla bezpieczeństwa kraju.

Rząd i BGK przekonują, że to inwestycja nie tylko w obronność, ale również w rozwój gospodarki. Efekty wydanych dziś miliardów mają być odczuwalne przez wiele kolejnych lat.

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