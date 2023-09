Rząd zapowiada program „Dobry posiłek”. Koniec dramatu pacjentów w szpitalach?

Więcej pieniędzy na jedzenie w szpitalach

"Dziś drugi konkret na kolejną kadencję Zjednoczonej Prawicy, czyli poprawa jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach" - poinformował we wtorek PiS na platformie X (do niedawna Twitter). Do wpisu dołączony został krótki spot z udziałem minister zdrowia Katarzyny Sójki. "Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia, wprowadziliśmy cyfrowe recepty. Poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej, ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenia" - podkreśliła w nagraniu Sójka. Nowa pani minister zdrowia dodała, że codzienność szpitali nie jest jej obca - "szczególnie tych powiatowych". "Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić" - powiedziała.

"Znamy te problem. W ostatnich latach wprowadziliśmy pilotażowy program dobrej diety dla pacjentów. Przyniósł znakomity efekt. Dlatego nasz nowy program "Dobry posiłek" wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali" - wyjaśniła Sójka. I podkreśliła, że "to nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka". "Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza pytając o opinię pacjentów" - podkreśliła pani minister. Katarzyna Sójka jest przekonana o tym, że "wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia. Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje ten ambitny projekt".

Ile teraz szpitale wydają na posiłki dla pacjentów. Niestety, w wielu placówkach dzienny limit to 20 zł, niekiedy pula ta dochodzi do 35 zł. Dla porównania dieta pudełkowa to koszt minimum 65 zł. Zatem trudno oczekiwać nie wiadomo jakich frykasów za taką stawkę.

