Rząd rozważa interwencję na rynku paliw w związku z rosnącymi cenami, a decyzja w tej sprawie ma zapaść do końca tygodnia.

Wśród możliwych scenariuszy interwencji na rynku paliw wymienia się uwolnienie rezerw lub obniżkę akcyzy.

Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, złożył projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, mający na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju.

Rzecznik rządu podkreśla, że wtorkowe orzeczenie TSUE wskazuje na systemowy problem z praworządnością w Polsce, szczególnie w kontekście Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Trybunału Konstytucyjnego.

Rząd Donalda Tuska zdecyduje w sprawie cen paliw. Kiedy poznamy szczegóły?

Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące słupki na pylonach stacji benzynowych. Od tygodni ceny paliw idą w górę, co jest bezpośrednim skutkiem napiętej sytuacji geopolitycznej i wojny w Iranie. Rząd Donalda Tuska dostrzega problem i przygotowuje się do działania. Jak poinformował w programie „Gość Poranka” rzecznik rządu Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej, ministrowie intensywnie pracują nad rozwiązaniami, które mogłyby ulżyć Polakom.

– Ministrowie bardzo intensywnie pracują, myślę że na dniach będzie zaproponowane rozwiązanie – zapowiedział cytowanhy przez TVP Info Adam Szłapka

Rzecznik rządu podkreślił, że nikt w rządzie nie lekceważy problemu. Jednocześnie wskazał na jego źródło. – Takie są niestety skutki geopolityki – stwierdził, nawiązując do działań militarnych w Iranie, które wstrząsnęły światowymi rynkami ropy. Na pytanie, kiedy można spodziewać się konkretów, rzecznik rządu Adam Szłapka odpowiedział, że decyzja w sprawie interwencji na rynku paliw powinna zapaść do końca tego tygodnia.

akie scenariusze są rozważane w walce z drożyzną na stacjach?

Choć oficjalnie rząd nie zdradza szczegółów, na giełdzie pomysłów pojawiło się kilka opcji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rozważane są dwa główne scenariusze. Pierwszy to uwolnienie strategicznych rezerw paliw, co zwiększyłoby podaż na rynku i mogło wpłynąć na obniżenie cen. Drugi to czasowa obniżka akcyzy, czyli jednego z podatków zawartych w cenie każdego litra benzyny i oleju napędowego.

Adam Szłapka nie potwierdził tych doniesień, ale zaznaczył, że rząd jest gotowy na różne ewentualności. – Ministrowie przygotowują różne scenariusze, będą one wdrażane w zależności od sytuacji, ale trzeba też patrzeć, co się dzieje na rynkach światowych – podkreślił. Oznacza to, że ostateczny kształt pomocy będzie zależał od dalszego rozwoju wypadków na arenie międzynarodowej.

Orlen obniża ceny. Jaka jest rola państwowego koncernu?

W reakcji na rynkowe zawirowania, państwowy koncern Orlen zdecydował się we wtorek na obniżenie hurtowych cen paliw. To ruch, który ma złagodzić presję na ceny detaliczne na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka, odnosząc się do działań spółki, stwierdził wprost, że stabilizacja rynku w trudnych czasach to jedno z jej zadań.

– Jest to spółka skarbu państwa i takie ma też zadanie – skomentował dla TVP Info Adam Szłapka.

Przypomniał, że jeszcze kilka miesięcy temu ceny paliw były znacznie niższe, a obecna sytuacja jest nadzwyczajna. Działania Orlenu pokazują, że rząd Donalda Tuska może wykorzystywać kontrolowane przez siebie spółki do łagodzenia skutków kryzysów, zanim zostaną wdrożone systemowe rozwiązania, takie jak zmiany w podatkach.

Źródło: TVP Info