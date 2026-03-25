Cieśnina Ormuz. Iran stawia warunki, ceny ropy naftowej rosną

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-03-25 8:45

Iran stawia warunki na kluczowej dla światowego handlu cieśninie Ormuz. Teheran poinformował, że przepuści tylko te statki, które nie są "wrogie". To już wpływa na globalne ceny ropy. Według ekspertów za przeprawę trzeba zapłacić nawet 2 mln dolarów.

  • Iran poinformował Międzynarodową Organizację Morską (IMO), że statki, których nie uzna za "wrogie", mogą przepływać przez cieśninę Ormuz, jeśli skoordynują tranzyt z Teheranem.
  • Teheran wykluczył z przepływu przez Ormuz jednostki powiązane z USA, Izraelem oraz "innymi uczestnikami agresji".
  • Eksperci wskazują, że Iran może wymuszać opłaty do 2 mln dolarów za przepłynięcie przez cieśninę, a parlament rozważa stałe podatki.
  • Wzrost cen ropy naftowej na świecie jest konsekwencją utrudnień w transporcie przez cieśninę Ormuz, przez którą normalnie przepływa 20% światowych dostaw.

Iran stawia warunki na cieśninie Ormuz

Władze w Teheranie wysłały oficjalny list do państw członkowskich Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Jak donosi dziennik „Financial Times”, irańskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w nim, że statki, które nie zostaną uznane za wrogie, mogą bezpiecznie przepływać przez cieśninę Ormuz. Jest jednak jeden warunek: każdy taki tranzyt musi być koordynowany z irańskimi władzami.

W piśmie podkreślono, że Iran „podjął niezbędne i proporcjonalne działania, by uniemożliwić agresorom i ich zwolennikom wykorzystanie cieśniny Ormuz do prowadzenia wrogich operacji”. To jasny sygnał, że Teheran przejmuje kontrolę nad jednym z najważniejszych szlaków morskich na świecie.

Kto może, a kto nie może przepłynąć przez cieśninę Ormuz?

Iran jasno określił, które jednostki nie mają prawa wstępu na wody cieśniny. W dokumencie skierowanym do IMO stwierdzono wprost, że statki powiązane ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a także „inni uczestnicy agresji nie kwalifikują się do (...) przepływu”. Decyzja ta jest odpowiedzią na wojnę, którą według Iranu rozpoczęły przeciwko niemu USA i Izrael 28 lutego. Tym samym Teheran wprowadził faktyczną blokadę cieśniny Ormuz dla statków z krajów, które uważa za wrogie.

Sytuację analizują eksperci, którzy nie mają wątpliwości, że działania Iranu to próba wymuszenia. Profesor Natalie Klein z amerykańskiego think-tanku Defence of Democracies (Fundacja Obrony Demokracji) alarmuje, że Teheran żąda pieniędzy za możliwość tranzytu. To nawet 2 mln dolarów. „Liczne doniesienia potwierdzają, że Iran oferuje przeprawę przez swoje wody terytorialne w cieśninie w zamian za kwotę sięgającą nawet 2 mln dolarów. To próba wymuszenia, a tankowce chętnie płacą” - stwierdziła profesor Natalie Klein z amerykańskiego think-tanku Defence of Democracies.

