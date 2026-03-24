Od marca 2026 r. wzrośnie tzw. renta alkoholowa: minimalna dla całkowicie niezdolnych do pracy wyniesie 1901,71 zł brutto, a dla częściowo niezdolnych – 1426,28 zł brutto.

Renta przysługuje osobom, które straciły zdolność do pracy z powodu schorzeń wywołanych chorobą alkoholową, np. marskości wątroby, a nie każdemu uzależnionemu.

Kluczowe do uzyskania renty jest orzeczenie lekarza ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz odpowiedni staż ubezpieczeniowy.

Niezdolność do pracy musi powstać w okresie ubezpieczenia lub do 18 miesięcy po jego ustaniu, chyba że wnioskodawca ma odpowiednio długi staż pracy.

Ile wynosi tzw. renta alkoholowa po waloryzacji?

Określenie "renta alkoholowa" weszło do potocznego języka, ale w oficjalnych dokumentach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie znajdziemy takiego świadczenia. To po prostu nazwa, jakiej używa się w odniesieniu do renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznawanej osobom, których stan zdrowia – zniszczony przez chorobę alkoholową – nie pozwala na zarobkowanie. Mowa tu o poważnych schorzeniach, takich jak marskość wątroby czy trwałe uszkodzenia układu nerwowego.

Od marca 2026 roku, po corocznej waloryzacji, kwoty tych świadczeń wzrosły. Wysokość renty zależy od decyzji lekarza orzecznika ZUS, który ocenia stopień niezdolności do pracy.

1901,71 zł brutto – tyle wynosi minimalna renta dla osób uznanych za całkowicie niezdolne do pracy.

1426,28 zł brutto – taką kwotę mogą otrzymać osoby z orzeczeniem o częściowej niezdolności do pracy.

Są to kwoty minimalne, co oznacza, że ostateczna wysokość świadczenia może być wyższa i zależy od indywidualnej historii ubezpieczeniowej, w tym od zgromadzonych składek.

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać rentę z ZUS?

Pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie należą się za samo uzależnienie. Droga do uzyskania świadczenia jest obwarowana konkretnymi wymogami. Nie wystarczy być osobą chorą na alkoholizm, by automatycznie dostać rentę. Trzeba udowodnić, że choroba doprowadziła do stanu, w którym praca jest już niemożliwa. Kluczowe jest tu orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, który musi stwierdzić całkowitą lub częściową niezdolność do pracy, oraz posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego.

Staż pracy, czyli okresy składkowe i nieskładkowe, jest uzależniony od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Dodatkowo, co do zasady, niezdolność ta musi pojawić się w okresie ubezpieczenia (np. gdy ktoś pracował na etacie) lub maksymalnie 18 miesięcy po jego zakończeniu. Istnieje jednak ważny wyjątek od tej reguły. Jeśli kobieta udowodni 20 lat stażu pracy (a mężczyzna 25 lat) i zostanie uznana za całkowicie niezdolną do pracy, wymóg powstania niezdolności w określonym czasie przestaje obowiązywać.

Warto raz jeszcze podkreślić, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyznaje pieniędzy "za picie". Samo uzależnienie nie jest podstawą do wypłaty świadczenia. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom, które w wyniku poważnych schorzeń, często wywołanych chorobą alkoholową, straciły możliwość zarobkowania. System jest tu jednoznaczny: płaci za skutek (utratę zdrowia uniemożliwiającą pracę), a nie za przyczynę (uzależnienie).

