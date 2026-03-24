Koniec telefonów w szkołach! Od września uczniowie odkładają komórki

Szkoła bez telefonów komórkowych

Nowy projekt został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jeżeli przepisy wejdą w życie zgodnie z planem, zakaz zacznie obowiązywać od nowego roku szkolnego. Od 1 września 2026 roku uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów ani innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. "Za złamanie zakazu będą kary" – zapowiada MEN.

Projekt, który zapowiadała minister edukacji Barbara Nowacka został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Wkrótce ma trafić do konsultacji społecznych. Temat ten od lat budził wiele kontrowersji nie tylko wśród nauczycieli czy uczniów. Jak zaznacza MEN, decyzja ta wynika również wynika z alarmujących danych: aż 71 proc. nastolatków twierdzi, że jest uzależniona od telefonów.

Zakaz telefonów w publicznych podstawówkach

Część rodziców popiera pomysł i jest za całkowitym zakazem używania telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Inni zwracają uwagę na ograniczenia, gdyż zakaz będzie dotyczył tylko publicznych podstawówek.

W szkołach ponadpodstawowych oraz w szkołach prywatnych decyzje o zakazie używania telefonów komórkowych będą podejmować dyrektorzy placówek.

Higiena cyfrowa częścią nowego projektu

Nowe przepisy mają być częścią szerszej polityki edukacyjnej. Dzięki temu w szkołach ma być więcej zajęć dotyczących higieny cyfrowej i bezpiecznego korzystania z internetu. MEN zaznacza, że nowy projekt ma za zadanie ograniczyć rozpraszanie uczniów i pomóc im skupić się na nauce.

Na tym jednak nie koniec zmian. Jak informuje resort nauki, od tej reguły będą wprowadzone dwa wyjątki. W pierwszym przypadku nauczyciel będzie mógł wyrazić zgodę np. podczas lekcji z wykorzystaniem internetu lub quizów edukacyjnych. W drugim, jeśli będzie tego wymagał stan zdrowia – np. monitorowanie poziomu glukozy lub innych potrzeb medycznych.

Za złamanie zakazu mogą być kary

Najwięcej obaw wśród rodziców budzą zapowiadane kary. Za złamanie zakazu uczniowie mogą otrzymać ustne upomnienie lub obniżoną ocenę z zachowania. Przewidziano również działania wychowawcze lub kary zapisane w statucie szkoły.

Aby zniechęcić uczniów do takich zachowań w szkołach mogą pojawić się specjalne kieszonki lub półki na telefony odkładane przed lekcjami.

