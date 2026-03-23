AI zabierze pracę wielu Polakom

Nie mamy dobrych wiadomości dla pracowników. Sztuczna inteligencja nie tylko pomoże wielu osobom w codziennej pracy, ale i przyczyni się do znacznych zwolnień w firmach. Zmiany te, chociaż zachodzą stopniowo, już mają miejsce. Niestety, ich skala przyprawi wiele osób o zawrót głowy. AI sprawi, że miliony ludzi trafi na bruk.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda optymistycznie. Sztuczna inteligencja stała się niemal idealnym, z którego tak chętnie korzystają pracownicy. AI nie tylko ułatwia pracę i zwiększa produktywność, dzięki niej nawet trudne zadania zajmują znacznie mniej czasu. To tylko jedna strona medalu.

AI ma wielki wpływ na wiele branż

Druga wygląda zgoła inaczej. W wielu branżach technologie zaczynają wpływać na strukturę zatrudnienia. Na tym jednak nie koniec zmian. Rozwój nowoczesnych technologii odeśle wiele zawodów do lamusa. W podobnym tonie wypowiadają się eksperci, którzy zwracają uwagę w jakich branżach należy spodziewać się kadrowej miotły.

"W dwudziestu profesjach najbardziej narażonych na wpływ sztucznej inteligencji pracuje obecnie 3,68 mln osób" – tak wynika z raportu „AI na polskim rynku pracy”, który opracował Polski Instytut Ekonomiczny.

Finansiści i prawnicy obawiają się sztucznej inteligencji

Na długiej liście zagrożonych zawodów znajdują się zarówno finansiści, prawnicy, urzędnicy administracji publicznej, specjaliści do spraw administracji, jak i programiści. Większość z tych specjalizacji jeszcze do niedawna była kojarzona ze stabilnością zatrudnienia i wysokimi zarobkami. Dzisiaj coraz częściej mówi się o konieczności zmian wielu zawodów lub głębokiej zawodowej transformacji.

Z wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które przytacza Personnel Service wynika, że w ciągu najbliższej dekady potencjalna redukcja etatów może objąć ponad 5,5 mln miejsc pracy. To niemal jedna trzecia (32 proc.) osób zatrudnionych w Polsce.

Sztuczna inteligencja może również pomóc

Zagrożenie nie dotyczy wyłącznie prac prostych i powtarzalnych – czytamy. Z danych wynika, że transformacja czeka osoby pracujące w handlu detalicznym, magazynach, transporcie, call center i obsłudze klienta.

Na szczęście nie wszyscy muszą obawiać się negatywnych działań sztucznej inteligencji. Na zmianach wprowadzanych przez AI skorzysta 4,64 pracowników (27 proc. kadry). Z kolei 6,87 mln osób - to 40 proc. rynku pracy prawdopodobnie nie odczuje jej wpływu w znaczący sposób.

