Bioodpady tylko do pojemników

Na rewolucyjne rozwiązanie w segregacji śmieci zdecydowała się jedna z mazowieckich gmin. Od 1 kwietnia w Serocku wejdą w życie nowe zasady odbioru bioodpadów. Najważniejsza zmiana? Koniec z workami na biośmieci.

Odpady organiczne, takie jak obierki, resztki jedzenia, skorupki jaj, czerstwy chleb czy fusy po kawie, będzie można wyrzucać tylko do specjalnych pojemników, ale bez używania worków.

Jak twierdzą urzędnicy lokalnego ratusza już w najbliższych dniach wszystko ma być dopięte na ostatni guzik. Każda nieruchomość, która nie ma zgłoszonego kompostownika, otrzyma bezpłatnie taki pojemnik o pojemności 120 litrów.

Za dodatkowe pojemniki trzeba będzie zapłacić

Problemów jednak nie ubywa, a mieszkańcy domów i posesji doszukują się drugiego dna i dodatkowych kosztów tym związanych. Jeżeli jeden pojemnik nie wystarczy, za kolejny trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni.

A te zdaniem samorządu muszą spełniać konkretne wymagania: pojemność 120 litrów, brązowy kolor i przystosowanie do mechanicznego opróżniania. Jeśli pojemnik będzie miał inny kolor, musi być wyraźnie oznaczony napisem „BIO”.

Nadmiar śmieci można oddać do PSZOK

A co, jeśli bioodpadów będzie więcej niż zmieści się w pojemniku? – dopytują mieszkańcy. Gmina przypomina, że nadmiar można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Tu jednak jest ustalony wyjątek od reguły.

W takiej sytuacji dopuszczalne jest przywiezienie bioodpadów w workach, ale na miejscu trzeba je opróżnić do odpowiedniego kontenera. Nie wiadomo jednak, co mają zrobić osoby starsze i mieszkańcy, którzy nie mają samochodu, by dowieźć bioodpady do miejsca przeznaczenia.

Mieszkańcy protestują i składają petycje

Nowe przepisy wywołały sporo emocji. Zmiany zaproponowane przez urzędników to teraz temat numer jeden lokalnej społeczności. Do urzędu w Serocku wpłynęły już trzy petycje od mieszkańców, którzy domagają się zmiany zasad.

Autorzy protestów wskazują na kilka istotnych problemów. Ich zdaniem brak worków na bioodpady będzie oznaczać konieczność częstego mycia i dezynfekowania pojemników, a to będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami oraz zużyciem wody i środków czystości. Wiele osób obawia się także nieprzyjemnych zapachów, zwłaszcza latem.

Dlaczego gminy rezygnują z worków?

Serock nie jest jedyną gminą, która wprowadza takie rozwiązanie. Coraz więcej samorządów w Polsce odchodzi od zbiórki odpadów w workach. Powód jest prosty – plastikowe worki zanieczyszczają segregowane odpady, utrudnia recykling i podnosi koszty przetwarzania surowców. Dotyczy to zwłaszcza bioodpadów i szkła.

Kampanię zachęcającą do wyrzucania odpadów bez plastikowych worków wprowadził Gdańsk. „Wrzucaj bez worka” – takim hasłem do wprowadzenia zmian zachęcają mieszkańców urzędnicy. Podobnie jest w Gdyni, bioodpady można wrzucać do pojemników tylko bez worków lub w workach w pełni biodegradowalnych. Od stycznia 2026 roku bioodpady z pojemników, ale bez worków odbiera się także w Gliwicach. Z kolei Lubań zrezygnował z worków przy zbiórce szkła, papieru i plastiku.

PTNW Balcerowicz