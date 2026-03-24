Miliardy dla armii. PSL ma nowy projekt funduszu obronnego. 90 proc. zysku NBP na obronność

Mateusz Kobyłka
2026-03-24 14:59

PSL złożyło projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych. Propozycja zakłada, że 90 proc. zysku NBP trafi na obronność, a nie do budżetu państwa. Pieniądze mają wzmocnić nie tylko armię, ale też policję i straż graniczną.

Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej, przemawia za mównicą, przedstawiając projekt PSL o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych.

  • PSL złożyło projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, proponując przeznaczenie 90% rocznego zysku NBP na obronność, zamiast obecnych 95% do budżetu państwa.
  • Projekt PSL rozszerza zakres wsparcia Funduszu, obejmując nim także służby takie jak policja, straż graniczna, cyberbezpieczeństwo oraz wojskową i wewnętrzną służbę zdrowia.
  • Środki Funduszu mają pochodzić m.in. z zysku NBP, kredytów i pożyczek, a Polska planuje pozyskać 43,7 mld euro z unijnego programu SAFE na inwestycje obronne.

Czym jest Polski Fundusz Inwestycji Obronnych według PSL?

We wtorek w Sejmie pojawił się nowy pomysł na finansowanie polskiego bezpieczeństwa. Jak poinformował wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, jego ugrupowanie złożyło u marszałka Sejmu projekt ustawy. Ma być korektą wcześniejszej propozycji prezydenta Karola Nawrockiego i szefa NBP SAFE 0 proc.

– Złożyliśmy przed chwilą ustawę o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych autorstwa klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, która naprawia błędy projektu prezydenckiego – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. – Jeżeli są pieniądze w Narodowym Banku Polskim, to jesteśmy tym jak najbardziej zainteresowani, żeby były spożytkowane na bezpieczeństwo państwa polskiego, żeby te pieniądze jak najszybciej wykorzystać – dodał.

Polecany artykuł:

Skąd pieniądze na fundusz? Zysk NBP na obronność

Kluczowa zmiana, jaką proponuje PSL, dotyczy pieniędzy z Narodowego Banku Polskiego. Obecnie 95 proc. ewentualnego rocznego zysku NBP trafia do budżetu państwa. Ludowcy chcą to zmienić. Ich projekt zakłada, że aż 90 proc. tej kwoty zasili nowy fundusz obronny.

– W ustawie [o NBP] jest napisane, że 5 proc. trafia na zabezpieczenie rezerw, ale nie że 95 proc. musi trafić do budżetu państwa. Więc my zapisujemy, że 9/10 tego zysku trafia do funduszu związanego z polskim bezpieczeństwem – wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.

Fundusz być także zasilany z innych źródeł, takich jak kredyty, pożyczki czy emisja obligacji. Projekt zakłada też mechanizm awaryjny: jeśli wpłata z zysku NBP będzie niższa niż planowano, brakującą kwotę pożyczy Bank Gospodarstwa Krajowego, a gwarantem będzie Skarb Państwa. Pożyczka ma podlegać spłacie ze środków Funduszu pochodzących z wpłat NBP dokonywanych w kolejnych latach.

Szef MON stwierdził też, że PSL tym projektem mówi „sprawdzam”. – Jeżeli tych pieniędzy tam nie ma, to to wyjdzie, i to będzie kompromitacja prezesa NBP, a również i Pałacu Prezydenckiego (...) Jeżeli słyszę, że są pieniądze i jest szansa na dodatkowe środki na bezpieczeństwo, to ja oczekuję, że one wpłyną i będą służyć dla bezpieczeństwa – oświadczył Kosiniak-Kamysz cytowany przez TVP Info.

Źródło: TVP Info, bankier.pl, PAP

Polecany artykuł:

Galeria zdjęć 13
Pytanie 1 z 12
1. Egzamin sprawności fizycznej to nieodłączna część rekrutacji i wojskowego rzemiosła. Ile minut pływania przewiduje?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MON
SAFE