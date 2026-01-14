Są blisko emerytury, ale będą musili pracować dłużej! Emerytura to luksus na których ich nie będzie stać

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
2026-01-14 11:46

Praca do śmierci zamiast zasłużonego odpoczynku? Jak wynika z danych ZUS i raportu SD Worx, dla setek tysięcy pracowników 50+ to realny scenariusz. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie gwarantuje finansowego spokoju w obliczu niskich świadczeń. Nowe badania pokazują, dlaczego emerytura w Polsce stała się luksusem, na który wielu nie stać -czytamy w infor.pl.

Para starszych ludzi z troską patrzy przez okno, a obok zdenerwowana kobieta przegląda dokumenty. Obraz symbolizuje obawy seniorów o swoją przyszłość finansową i trudności z niskimi emeryturami, o czym szerzej przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: (2) Para starszych ludzi z troską patrzy przez okno, a obok zdenerwowana kobieta przegląda dokumenty. Obraz symbolizuje obawy seniorów o swoją przyszłość finansową i trudności z niskimi emeryturami, o czym szerzej przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News
  • Ponad 63% Polaków w wieku 50-64 lat obawia się, że nie będzie ich stać na przejście na emeryturę, co wynika z niskich świadczeń (średnia 3544,37 zł, a prawie pół miliona otrzymuje minimalną 1878,91 zł lub mniej).
  • Aż 872,6 tys. polskich emerytów nadal pracuje, co stanowi niemal co siódmą osobę pobierającą świadczenie i świadczy o rosnącej potrzebie kontynuacji kariery zawodowej.
  • Mimo rosnącej liczby pracujących seniorów, tylko 8% polskich pracodawców uznaje politykę senioralną za priorytet, a zaledwie 22,1% firm wspiera starszych pracowników w zdobywaniu nowych umiejętności. 
  • Chociaż co trzeci pracownik 50+ ma plan emerytalny od pracodawcy, to brak wsparcia w rozwoju i niskie poczucie uczciwości płacowej przyczyniają się do stresu finansowego i niepewności wśród tej grupy

Ile wynosi średnia emerytura w Polsce i dlaczego nie wystarcza?

Jak podaje infor.pl, powołując się na najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla wielu seniorów przejście na emeryturę oznacza drastyczne pogorszenie sytuacji materialnej. W marcu tego roku mediana świadczenia wyniosła 3544,37 zł brutto. Portal zwraca jednak uwagę, że niemal pół miliona seniorów musi przeżyć miesiąc za emeryturę minimalną (1878,91 zł brutto), a wielu otrzymuje jeszcze niższe kwoty. Nie jest więc zaskoczeniem, że w tej sytuacji, coraz więcej osób z prawem do emerytury decyduje się na kontynuację kariery zawodowej, a emerytura w Polsce staje się niewystarczająca do godnego życia. Jak podkreśla infor.pl, statystyki ZUS są alarmujące: pod koniec 2024 roku aż 872,6 tys. polskich emerytów nadal pracowało, co stanowi wzrost o 51,7 proc. w ciągu ostatniej dekady.

Dlaczego pracownicy 50+ boją się o swoją przyszłość w pracy?

Oficjalny wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, jednak perspektywa odpoczynku staje się odległa. Portal infor.pl, analizując wyniki badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” firmy SD Worx, wskazuje, że presja finansowa jest głównym zmartwieniem starszych pracowników. Z badania, którego wnioski omawia serwis, wynika, że Polacy na tle Europy wyróżniają się stresem finansowym i obawami o przyszłość. Zgodnie z raportem, którego wyniki omawia infor.pl, aż 63,3 proc. polskich pracowników w wieku 50-64 lat obawia się, że nie będzie miało wystarczających środków finansowych, by przejść na emeryturę w planowanym wieku. Co więcej, 42,8 proc. osób z tej grupy doświadcza stresu finansowego, a zaufanie do pracodawców podkopuje fakt, że tylko co trzeci „silvers” (34,9 proc.) uważa decyzje płacowe w swojej firmie za uczciwe.

Jakie wsparcie dla starszych pracowników oferują firmy?

Z materiału opublikowanego w serwisie infor.pl dowiadujemy się, że problem pogłębia postawa pracodawców. Portal cytuje w tym kontekście Paulinę Zasempę, People Country Lead w SD Worx Poland, która zauważa, że firmy traktują politykę senioralną drugorzędnie. „Obecnie tylko 8 proc. ankietowanych pracodawców w Polsce uznało kwestię polityki senioralnej w ich firmie jako jeden z głównych wyzwań HR” – czytamy na infor.pl.

Serwis podkreśla, że brak inwestycji w rozwój kompetencji cyfrowych starszej kadry rodzi u nich stres i poczucie niepewności. Jak czytamy w analizie, zaledwie 22,1 proc. polskich pracowników 50+ przyznaje, że firma pomaga im zdobywać nowe umiejętności. Jak podsumowuje infor.pl, problem ten pokazuje, że pracownicy 50+ często czują się pozostawieni sami sobie, a wsparcie pracodawców w planowaniu przyszłości i rozwoju kompetencji jest niewystarczające. Sytuacja wymaga więc kompleksowych działań, które muszą dostrzec potencjał i potrzeby dojrzałych talentów.

Pieniądze To Nie Wszystko - Piotr Arak | 2025 12 15

Polecany artykuł:

Nowy wiek emerytalny w Polsce? ZUS zabiera głos!
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMERYTURY