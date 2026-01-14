Ponad 63% Polaków w wieku 50-64 lat obawia się, że nie będzie ich stać na przejście na emeryturę, co wynika z niskich świadczeń (średnia 3544,37 zł, a prawie pół miliona otrzymuje minimalną 1878,91 zł lub mniej).

Aż 872,6 tys. polskich emerytów nadal pracuje, co stanowi niemal co siódmą osobę pobierającą świadczenie i świadczy o rosnącej potrzebie kontynuacji kariery zawodowej.

Mimo rosnącej liczby pracujących seniorów, tylko 8% polskich pracodawców uznaje politykę senioralną za priorytet, a zaledwie 22,1% firm wspiera starszych pracowników w zdobywaniu nowych umiejętności.

Chociaż co trzeci pracownik 50+ ma plan emerytalny od pracodawcy, to brak wsparcia w rozwoju i niskie poczucie uczciwości płacowej przyczyniają się do stresu finansowego i niepewności wśród tej grupy

Ile wynosi średnia emerytura w Polsce i dlaczego nie wystarcza?

Jak podaje infor.pl, powołując się na najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla wielu seniorów przejście na emeryturę oznacza drastyczne pogorszenie sytuacji materialnej. W marcu tego roku mediana świadczenia wyniosła 3544,37 zł brutto. Portal zwraca jednak uwagę, że niemal pół miliona seniorów musi przeżyć miesiąc za emeryturę minimalną (1878,91 zł brutto), a wielu otrzymuje jeszcze niższe kwoty. Nie jest więc zaskoczeniem, że w tej sytuacji, coraz więcej osób z prawem do emerytury decyduje się na kontynuację kariery zawodowej, a emerytura w Polsce staje się niewystarczająca do godnego życia. Jak podkreśla infor.pl, statystyki ZUS są alarmujące: pod koniec 2024 roku aż 872,6 tys. polskich emerytów nadal pracowało, co stanowi wzrost o 51,7 proc. w ciągu ostatniej dekady.

Dlaczego pracownicy 50+ boją się o swoją przyszłość w pracy?

Oficjalny wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, jednak perspektywa odpoczynku staje się odległa. Portal infor.pl, analizując wyniki badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” firmy SD Worx, wskazuje, że presja finansowa jest głównym zmartwieniem starszych pracowników. Z badania, którego wnioski omawia serwis, wynika, że Polacy na tle Europy wyróżniają się stresem finansowym i obawami o przyszłość. Zgodnie z raportem, którego wyniki omawia infor.pl, aż 63,3 proc. polskich pracowników w wieku 50-64 lat obawia się, że nie będzie miało wystarczających środków finansowych, by przejść na emeryturę w planowanym wieku. Co więcej, 42,8 proc. osób z tej grupy doświadcza stresu finansowego, a zaufanie do pracodawców podkopuje fakt, że tylko co trzeci „silvers” (34,9 proc.) uważa decyzje płacowe w swojej firmie za uczciwe.

Jakie wsparcie dla starszych pracowników oferują firmy?

Z materiału opublikowanego w serwisie infor.pl dowiadujemy się, że problem pogłębia postawa pracodawców. Portal cytuje w tym kontekście Paulinę Zasempę, People Country Lead w SD Worx Poland, która zauważa, że firmy traktują politykę senioralną drugorzędnie. „Obecnie tylko 8 proc. ankietowanych pracodawców w Polsce uznało kwestię polityki senioralnej w ich firmie jako jeden z głównych wyzwań HR” – czytamy na infor.pl.

Serwis podkreśla, że brak inwestycji w rozwój kompetencji cyfrowych starszej kadry rodzi u nich stres i poczucie niepewności. Jak czytamy w analizie, zaledwie 22,1 proc. polskich pracowników 50+ przyznaje, że firma pomaga im zdobywać nowe umiejętności. Jak podsumowuje infor.pl, problem ten pokazuje, że pracownicy 50+ często czują się pozostawieni sami sobie, a wsparcie pracodawców w planowaniu przyszłości i rozwoju kompetencji jest niewystarczające. Sytuacja wymaga więc kompleksowych działań, które muszą dostrzec potencjał i potrzeby dojrzałych talentów.

Pieniądze To Nie Wszystko - Piotr Arak | 2025 12 15