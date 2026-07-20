Sąd federalny tymczasowo zawiesił wartą 110 mld dolarów transakcję przejęcia Warner Bros. przez Paramount, uzasadniając to obawami o bezprawne ograniczenie konkurencji.

12 stanowych prokuratorów generalnych, w tym z Nowego Jorku, z sukcesem wniosło o wstrzymanie fuzji, argumentując, że stworzyłaby ona medialnego giganta szkodliwego dla rynku i konsumentów.

Paramount zapowiada dalszą zdecydowaną obronę umowy, twierdząc, że zarzuty antymonopolowe są pozbawione podstaw w obecnych realiach rynkowych.

Transakcja budzi poważne obawy, m.in. Reporterów bez Granic o niezależność polskiej stacji TVN24, a także polityków o wolność prasy i wzrost cen dla konsumentów.

Sądowa bomba! Dlaczego zablokowano fuzję Paramount i Warner Bros. Discovery?

W poniedziałek sędzia federalna Araceli Martonez-Olguin w Oakland wydała wstępne orzeczenie, które wstrząsnęło rynkiem mediów. Sąd uznał, że stany, które wniosły skargę, w sposób przekonujący wykazały, iż proponowane przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount mogłoby doprowadzić do bezprawnego ograniczenia konkurencji – podała agencja Reuters. Skarga przeciwko planowanej fuzji została złożona 13 lipca przez koalicję 12 stanowych prokuratorów generalnych, argumentujących, że finalizacja przedsięwzięcia spowodowałaby „nieodwracalne szkody dla konkurencji”. „Dzisiejsza decyzja to ważne zwycięstwo dla wszystkich, którzy ucierpieliby na skutek tej fuzji” – powiedziała prokurator generalna stanu Nowy Jork, Letitia James, cytowana przez agencję Reutera. Na wieść o decyzji sądu, akcje Warner Bros. Discovery traciły w poniedziałkowe popołudnie nawet 4 procent. Rzecznik Paramount, cytowany przez agencję Reutera, zapowiedział jednak, że firma będzie nadal zdecydowanie bronić umowy, uznając zarzuty za „pozbawione podstaw”.

TRUMP ROBI OBCIACH AMERYKANOM! KRUPA: TO NIE MA GRANIC... A NAWROCKI NAŚLADUJE TRUMPA!

Przyszłość TVN24 w cieniu gigantycznej transakcji? Politycy i eksperci biją na alarm!

Proponowane przejęcie ma objąć dwa duże studia filmowe, platformy streamingowe oraz kanały telewizyjne, w tym gigantów takich jak CBS, CNN, a także polski TVN. Właśnie ten ostatni aspekt budzi największe obawy w Polsce i Europie. Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) ostrzegła, że fuzja może bezpośrednio zagrozić niezależności stacji TVN24, apelując do Komisji Europejskiej o gwarancje dla polskiego kanału informacyjnego. Lider Demokratów w Senacie USA, Chuck Schumer, również skrytykował transakcję, oceniając ją jako krok w kierunku „niszczenia wolności prasy i demokracji”, a także „prezent dla prezydenta Donalda Trumpa”. Dodał, że transakcja jest „zła dla pracowników branży rozrywkowej i amerykańskich konsumentów”. Los tej gigantycznej fuzji za 110 mld dolarów rozstrzygnie się 3 sierpnia, kiedy sędzia zdecyduje o dalszych krokach. Akcjonariusze WBD mają otrzymywać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia, jeśli do 30 września transakcja nie dojdzie do skutku.

11