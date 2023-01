i Autor: Shutterstock

Sądy orzekły ponad 73 tys. upadłości konsumenckich

Po raz pierwszy spadła liczba ogłaszanych przez sądy upadłości konsumenckich. W 2022 r. było ich 15,6 tys. - o 14,3 proc. mniej niż rok wcześniej - donosi we wtorek "Puls Biznesu". Gazeta wskazuje, że wbrew oczekiwaniom ekspertów, w 2022 r. (po raz pierwszy w historii) spadła liczba bankructw osób fizycznych. Mimo tego upadłości takich nadal jest bardzo dużo - 15,6 tys. w 2022 r. to drugi wynik od 2015 r., kiedy to weszły w życie przepisy o upadłościach konsumenckich.