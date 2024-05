Spis treści

Jak sprawdzić swoje miejsce na liście?

Czekasz na wyjazd do sanatorium i chcesz wiedzieć, kiedy nadejdzie Twoja kolej? Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) udostępnia specjalną przeglądarkę, dzięki której możesz sprawdzić swoje miejsce w kolejce bezpłatnie i bez wychodzenia z domu.

Jak to zrobić?

Wejdź na stronę internetową: https://skierowania.nfz.gov.pl/

Wpisz numer swojego skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Kliknij "Szukaj".

Na ekranie wyświetli się informacja o aktualnej pozycji na liście oczekujących oraz przewidywanym terminie wyjazdu.

Korzystanie z przeglądarki jest bezpłatne i nie wymaga logowania.

Pozycja na liście może ulegać zmianie, dlatego warto regularnie sprawdzać jej aktualizację.

Pamiętaj! Przeglądarka NFZ jest jedyną oficjalną przeglądarką skierowań finansowanych przez NFZ.

W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z infolinią NFZ pod numerem 800 195 555.

Czas oczekiwania - ile czekać?

Czas oczekiwania na sanatorium znacznie się skrócił. Jeszcze niedawno wynosił średnio 2,5 roku, a teraz według centrali NFZ jest to 8 miesięcy. W praktyce czas oczekiwania może się różnić w zależności od województwa i profilu leczenia.

Najkrócej czeka się w województwie warmińsko-mazurskim (3 miesiące), a najdłużej w województwie śląskim (12 miesięcy). Poniżej przedstawiamy czas oczekiwania w poszczególnych województwach (dane ze stycznia 2024 r.):

Dolnośląskie – 9 miesięcy

Kujawsko-pomorskie – 7 miesięcy

Lubelskie – 4 miesiące

Lubuskie – 11 miesięcy

Łódzkie – 9 miesięcy

Małopolskie – 11 miesięcy

Mazowieckie – 11 miesięcy

Opolskie – 10 miesięcy

Podkarpackie – 8 miesięcy

Podlaskie – 6 miesięcy

Pomorskie – 8 miesięcy

Śląskie – 12 miesięcy

Świętokrzyskie – 9 miesięcy

Warmińsko-mazurskie – 3 miesiące

Wielkopolskie – 9 miesięcy

Zachodniopomorskie – 7 miesięcy

Pamiętaj! Podane czasy oczekiwania są szacunkowe i mogą ulegać zmianom.

Na przyspieszenie wyjazdu może wpłynąć np. posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Istnieje również możliwość wyjazdu do sanatorium z tzw. "zwrotów", czyli miejsc zwolnionych przez innych pacjentów.

Jak przyspieszyć wyjazd?

Czekasz na wyjazd do sanatorium, ale kolejka wydaje się nie mieć końca? Mamy dobrą wiadomość! Istnieje możliwość przyspieszenia wyjazdu, korzystając z tzw. zwrotów. To terminy, z których z różnych powodów nie skorzystali inni pacjenci.

Jak to działa? Zwroty to miejsca w sanatoriach, które zostały zwolnione przez innych pacjentów. Dlaczego zwroty się zdarzają? Powodów może być wiele, np. nagła hospitalizacja czy wypadek. Część kuracjuszy skierowanych do sanatorium rezygnuje również z błahych powodów, gdy termin wyjazdu pokrywa się z wydarzeniami w rodzinie, nie pasuje im sezon (np. zimowy) lub miejsce leczenie uzdrowiskowego, albo w tym czasie nie jedzie znajoma/znajomy. Wyjazd ze zwrotów oznacza krótszy czas oczekiwania - zwykle do 14 dni od potwierdzenia skierowania.

Tutaj warto zauważyć, że jeśli rezygnacja z sanatorium nastąpiła z ważnego i udokumentowanego powodu, kuracjusz nie traci miejsca w kolejce. NFZ jeśli uzna zwrot za zasadny, wyznaczy nowy termin, zgodny z pierwotnym wnioskiem.

Ale uwaga! Błahe powody rezygnacji wiążą się z konsekwencjami. Pacjent zmuszony jest powtórzyć całą procedurę od początku, co oznacza długie czekanie na nowy termin.

Warto zastanowić się dwa razy, nim odda się skierowanie! Długi czas oczekiwania na sanatorium to nie przelewki.

Jak skorzystać ze zwrotów?

O zwroty terminów do sanatorium należy pytać w oddziale NFZ, w którym złożono wniosek. Z tej możliwości mogą skorzystać jedynie osoby, których skierowanie zostało już rozpatrzone pozytywnie i otrzymały one swój numer w kolejce oczekujących. Zatem:

Skontaktuj się z wojewódzkim oddziałem NFZ. Tam dowiesz się o dostępnych zwrotach i ustalisz szczegóły wyjazdu.

Przygotuj numer swojego skierowania. Ułatwi to pracownikowi NFZ odnalezienie Twojego przypadku.

Pamiętaj! Sanatorium musi odpowiadać profilowi Twojego leczenia i mieć pozytywny wpływ na Twoje zdrowie.

Uwaga! Ponowny wyjazd do sanatorium dla osób dorosłych jest możliwy dopiero po 18 miesiącach od zakończenia ostatniego turnusu.

Dla kogo zwroty są szansą?

Zwroty skierowań do sanatorium to świetna opcja dla osób, które chcą przyspieszyć wyjazd na leczenie uzdrowiskowe i jednocześnie dysponują elastycznym czasem.

Osoba otrzymująca skierowanie na pobyt w górach w sanatorium musi być zdolna do takiego wyjazdu ze względu na swój stan zdrowia. Podobnie, jeśli przyczyną wysłania do sanatorium jest konkretne schorzenie, to profil leczenia w danym obiekcie musi być z nim zgodny.

Pamiętaj! Aby skorzystać ze zwrotu, skierowanie musi odpowiadać profilowi Twojego leczenia. Nie możesz pojechać w góry, jeśli Twój stan zdrowia na to nie pozwala.

Jeśli kuracjuszowi zależy na szybkim rozpoczęciu leczenia, warto regularnie sprawdzać dostępność zwrotów skierowań w swoim oddziale NFZ. Brak aktualnie dostępnego odpowiedniego skierowania ze zwrotu nie oznacza, że nie będzie go za kilka dni. Należy jednak być świadomym, że termin może być bliski, a leczenie może rozpocząć się nawet natychmiast, zamiast oczekiwanego ustawowo 14-dniowego okresu.

Warto być przygotowanym na tę ewentualność i zgłaszać się po skierowanie ze zwrotu, jeśli ma się elastyczny czas i pewność, że będzie możliwość wyjazdu. Przyjęcie wcześniejszego skierowania oznacza po prostu zmianę terminu (i być może miejsca) na inny. Jednakże, jeśli po potwierdzeniu zmiany nie dojdzie do wyjazdu na wcześniejszy turnus, to nie oznacza to automatycznie możliwości wyjazdu w pierwotnie ustalonym terminie.

