Nowe zasady wyjazdu do sanatorium

Na tę wiadomość czekało tysiące kuracjuszy. Będą nowe zasady wyjazdu do sanatorium – ogłosił Narodowy Fundusz Zdrowia. Niestety, na tym dobre wiadomości się kończą.

Okazuje się, że po zmianach nie każdy ośrodek zapewni pacjentom wszystkie zabiegi. Jakby tego było mało, w wielu województwach wydłuży się czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium. Kuracjusze mogą czekać nawet do półtora roku.

Sanatoria mogą zaoferować część zabiegów

Dłuższe kolejki to efekt ubiegłorocznej decyzji NFZ, która zmienia zasady funkcjonowania uzdrowisk. Zgodnie z tym zarządzeniem zostanie przesunięte pełne wdrożenie wszystkich świadczeń wykonywanych w sanatoriach aż do końca 2026 roku. Niestety, sanatoria nie muszą jeszcze oferować pełnego pakietu zabiegów.

Co to oznacza dla kuracjuszy? Nic innego, jak wysyp problemów – zaznaczają eksperci. Po pierwsze, nie każdy ośrodek zapewni wszystkie zabiegi, a część uzdrowisk będzie działać w ograniczonym zakresie. Po drugie, pacjenci mogą trafić do sanatorium z niepełną ofertą leczenie. Po trzecie, niektóre specjalistyczne terapie mogą być chwilowo ograniczone.

Niekorzystne zmiany dla kuracjuszy, NFZ tłumaczy koniecznością modernizacji uzdrowisk. Sanatoria mają czas, by przeprowadzić niezbędne remonty, zakupić odpowiedni sprzęt oraz zatrudnić personel, by w pełni dostosować się do nowych wymogów, które wejdą w życie od 2027 roku. Jest to niezbędne, aby ośrodki uniknęły kar za niepełną realizację świadczeń.

Prawie 90 tysięcy osób w kolejce oczekujących

Jak wynika z danych Narodowego Funduszu Zdrowia obecnie na leczenie uzdrowiskowe czeka już blisko 89 tysięcy pacjentów. Średni czas oczekiwania wynosi około 9–10 miesięcy, ale w części województw już przekracza rok.

Modernizacja niezbędnej infrastruktury w wielu sanatoriach sprawi, że czas oczekiwania może się wydłużyć nawet do 14-18 miesięcy. Najgorzej może być w takich specjalizacjach jak kardiologia czy pulmonologia.

PTNW - Renata Kaznowska