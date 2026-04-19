Szybszy wyjazd dzięki „zwrotom”: Pacjenci z zatwierdzonym skierowaniem mogą skorzystać z wolnych miejsc po rezygnacji innych, co pozwala na wyjazd do sanatorium nawet w kilka dni.

Pacjenci z zatwierdzonym skierowaniem mogą skorzystać z wolnych miejsc po rezygnacji innych, co pozwala na wyjazd do sanatorium nawet w kilka dni. Warunki skorzystania ze zwrotów: Musisz mieć pozytywnie zakwalifikowane skierowanie na liście oczekujących i od Twojego poprzedniego pobytu w sanatorium z NFZ musi minąć co najmniej 18 miesięcy.

Musisz mieć pozytywnie zakwalifikowane skierowanie na liście oczekujących i od Twojego poprzedniego pobytu w sanatorium z NFZ musi minąć co najmniej 18 miesięcy. Jak zgłosić chęć: Wystarczy zadzwonić na infolinię NFZ (800 190 590) lub skontaktować się z oddziałem wojewódzkim, podając numer skierowania i chęć skorzystania ze zwrotu.

Wystarczy zadzwonić na infolinię NFZ (800 190 590) lub skontaktować się z oddziałem wojewódzkim, podając numer skierowania i chęć skorzystania ze zwrotu. Elastyczność kluczem: Aby zwiększyć szanse na szybki wyjazd, bądź gotowy na krótki termin wyjazdu (nawet 2-3 dni) i elastyczny co do lokalizacji oraz profilu leczenia, pamiętając, że zimą jest najwięcej zwrotów.

Czym są zwroty?

Wyobraź sobie, że ktoś dostał już potwierdzony termin w sanatorium – i nagle musiał zrezygnować. Zachorował, trafił do szpitala, zdarzyło się coś nieprzewidzianego w rodzinie. Albo po prostu zmienił zdanie. Odsyła skierowanie do NFZ – i to wolne miejsce natychmiast trafia do tak zwanej puli zwrotów.

Z tej puli mogą skorzystać inni pacjenci, którzy czekają w kolejce i zgłosili chęć wcześniejszego wyjazdu. To sanatoryjne last minute – działa dokładnie jak wyprzedaż ostatniej chwili w biurze podróży, tyle że chodzi o leczenie, a nie wakacje.

Zwrotów pojawia się naprawdę sporo. Infolinia NFZ szacuje, że w ciągu jednego dnia może ich być nawet sto. Najwięcej zwrotów trafia do puli zimą – wtedy wiele osób rezygnuje z wyjazdu w zimnych miesiącach, bo woli poczekać na lato. Paradoksalnie to dobry moment dla tych, którym zależy na czasie, a nie na sezonie.

Kto może skorzystać ze zwrotu?

Nie każdy pacjent z zatwierdzonym skierowaniem może od razu sięgać po zwroty. Trzeba spełnić dwa podstawowe warunki.

Po pierwsze, twoje skierowanie musi być już pozytywnie zakwalifikowane przez lekarza w NFZ i figurować na liście oczekujących. Jeśli dopiero złożyłeś skierowanie i czekasz na ocenę – jeszcze nie możesz pytać o zwroty. Po drugie, jeśli byłeś już wcześniej w sanatorium na NFZ, od zakończenia tamtego pobytu musi minąć co najmniej 18 miesięcy. Zasada ta obowiązuje bezwzględnie – nawet jeśli chodzi o zwrot. Nie ma od niej wyjątków.

Jeśli spełniasz oba warunki – możesz działać.

Jak zgłosić chęć skorzystania ze zwrotu?

Tu nie ma żadnych skomplikowanych wniosków ani papierologii. Wystarczy jeden telefon.

Zadzwoń na bezpłatną infolinię NFZ: 800 190 590 (czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–16.00). Konsultant połączy cię z właściwym dla twojego miejsca zamieszkania oddziałem wojewódzkim NFZ. Tam podajesz numer swojego skierowania i mówisz, że chcesz wpisać się jako zainteresowany wcześniejszym wyjazdem ze zwrotu.

Możesz też skontaktować się bezpośrednio ze swoim oddziałem NFZ – telefonicznie, mailowo lub przez Internetowe Konto Pacjenta. Koniecznie podaj numer telefonu komórkowego, pod którym jesteś dostępny. Gdy pojawi się zwrot pasujący do twojego profilu leczenia, NFZ zadzwoni właśnie na ten numer. Jeśli nie odbierzesz – szansa przepada i trafia do kolejnej osoby na liście.

Warto pamiętać, że zwroty nie są systemem ogólnopolskim. Korzystasz z puli zwrotów właściwej wyłącznie dla twojego oddziału wojewódzkiego NFZ – tego przypisanego do twojego miejsca zamieszkania.

Ważne: profil leczenia musi się zgadzać

To warunek, o którym wielu pacjentów nie wie. Zwrócone skierowanie musi odpowiadać twojemu profilowi leczenia. Jeśli masz skierowanie na leczenie schorzeń reumatologicznych, nie możesz pojechać do ośrodka, który specjalizuje się wyłącznie w kardiologii. Jeśli jesteś skierowany do uzdrowiska nadmorskiego, a wolne miejsce jest w górach – musisz to zaakceptować lub odmówić.

Dlatego warto być elastycznym nie tylko co do terminu, ale też co do miejsca. Im bardziej otwarta jesteś na różne uzdrowiska i regiony Polski, tym większe szanse, że pasujący zwrot się pojawi.

Na co musisz być gotowy?

Tu dochodzimy do najważniejszej kwestii. Zwrot to nie jest oferta, na którą masz tydzień do namysłu. Od telefonu z NFZ do wyjazdu możesz mieć mniej niż 14 dni. W praktyce – bywa, że tylko dwa lub trzy dni.

Co to oznacza? Że musisz być naprawdę gotowy. Najlepiej jeszcze zanim zadzwonisz do NFZ, zrób sobie w głowie taką checklistę:

Czy mam aktualne leki spakowane lub wiedzę, jakie wziąć? Sanatorium nie zapewnia leków stosowanych na stałe – musisz je mieć ze sobą. Czy ktoś w domu może zająć się moimi sprawami – kwiatami, kotem, sąsiedzką pomocą? Czy mam walizkę, którą mogę spakować w kilka godzin? Czy znam koszt dojazdu i wiem, jak dotrzeć do wskazanego uzdrowiska – nawet jeśli to drugi koniec Polski?

Wygodna jest tu sytuacja emeryta lub rencisty, który nie jest związany kalendarzem pracy. Nie musi brać urlopu, nie musi tłumaczyć nieobecności szefowi. To właśnie dlatego zwroty cieszą się największą popularnością wśród seniorów – i to oni najczęściej z nich korzystają.

Zwroty a koszt pobytu

Korzystając ze zwrotu, nadal płacisz za zakwaterowanie i wyżywienie – tak samo jak przy standardowym turnusie. Stawki są identyczne, zależą od pory roku i standardu pokoju. Jeśli zwrot wypada od 1 maja do 30 września, obowiązuje wyższy sezon letni. Jeśli wcześniej lub po wakacjach – tańszy sezon zimowy.

Zabiegi są bezpłatne – tak samo jak zawsze, niezależnie od tego, czy jedziesz w standardowej kolejce, czy ze zwrotu.

Co jeśli odmówisz przyjęcia zwrotu?

Jeśli NFZ zaproponuje ci zwrot i odmówisz – nic złego się nie dzieje. Twoje miejsce w standardowej kolejce pozostaje bez zmian. Możesz odmówić i czekać dalej na swój regularny termin. Możesz też odmówić kilka razy z rzędu – prawo do zwrotów nie przepada.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku zwrotów NFZ dzwoni do kolejnych osób z listy. Jeśli nie odbierasz telefonu, nie musisz się rozliczać – ale propozycja przepada. Dlatego tak ważne jest, żeby numer telefonu w NFZ był aktualny i żebyś odbierała połączenia z nieznanych numerów, gdy wiesz, że jesteś na liście zwrotów.

Warto wiedzieć

📌 Infolinia NFZ w sprawie zwrotów: 800 190 590 – bezpłatna, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

📌 Podaj numer komórki. Gdy pojawi się wolne miejsce, NFZ dzwoni. Jeśli nie odbierzesz – szansa trafia do kolejnej osoby.

📌 Bądź elastyczna co do miejsca. Im więcej lokalizacji akceptujesz, tym większa szansa na szybki wyjazd.

📌 Odmowa nie szkodzi. Jeśli zaproponowany zwrot ci nie pasuje, możesz spokojnie odmówić – twoje miejsce w kolejce pozostaje nienaruszone.

📌 Zimą więcej zwrotów. Jeśli zależy ci na szybkim wyjeździe, jesień i zima to sezon, gdy pula zwrotów jest największa.