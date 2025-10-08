Sardynia, choć piękna turystycznie, boryka się z dramatycznym wyludnianiem, tracąc 70 000 mieszkańców w ciągu 30 lat.

Niski wskaźnik dzietności (0,91 dziecka na kobietę) i mała liczba imigrantów pogłębiają kryzys demograficzny.

Małe wioski, jak Baradili (76 mieszkańców, ostatnie dziecko urodzone 10 lat temu), symbolizują problem wyludniania.

Władze oferują do 15 000 euro na dom i 20 000 euro na firmę dla nowych mieszkańców oraz wsparcie dla rodzin z dziećmi, by odwrócić ten trend.

Sardynia, włoska wyspa o niezaprzeczalnym uroku, to miejsce, które od lat fascynuje i przyciąga turystów z całego świata. Jej malownicze wybrzeża, krystalicznie czysta woda, dzika przyroda i urokliwe miasteczka tworzą scenerię jak z pocztówki. Wydawać by się mogło, że to idealne miejsce do życia i rozwoju. Jednak za tą turystyczną fasadą kryje się poważny problem – dramatyczne wyludnianie się wyspy, które zagraża przyszłości jej lokalnych społeczności.

Sardynia traci mieszkańców

Dane demograficzne rysują ponury obraz sytuacji na Sardynii. Liczba ludności wyspy systematycznie maleje. W ciągu ostatnich trzech dekad populacja Sardynii skurczyła się z 1,64 miliona do 1,57 miliona mieszkańców. Co więcej, obserwuje się silną koncentrację ludności w dwóch największych aglomeracjach, podczas gdy mniejsze miasteczka i wsie zmagają się o przetrwanie. To alarmujący sygnał, który wskazuje na głębokie problemy demograficzne wyspy.

Jedną z głównych przyczyn wyludniania się Sardynii jest dramatycznie niski przyrost naturalny. Wskaźnik dzietności na wyspie wynosi zaledwie 0,91 dziecka na kobietę. To najniższy wynik we Włoszech i jeden z najniższych w całej Unii Europejskiej. Taka sytuacja prowadzi do starzenia się społeczeństwa i braku młodych ludzi, którzy mogliby zasilić lokalny rynek pracy i przyczynić się do rozwoju gospodarczego.

Dodatkowym problemem jest niski odsetek imigrantów na Sardynii. Cudzoziemcy stanowią zaledwie 3,3% populacji wyspy, co jest znacznie poniżej średniej krajowej wynoszącej 8,9%. Brak napływu nowych mieszkańców z zagranicy dodatkowo pogłębia kryzys demograficzny i utrudnia rozwój lokalnych społeczności.

Symbol wyludniającej się Sardynii

Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w małych wioskach, takich jak Baradili, najmniejsza miejscowość na Sardynii. Jak relacjonuje Maria Anna Camedda, burmistrz Baradili, cytowana przez Politico: "Ostatnie dziecko urodziło się tu 10 lat temu". Ta niewielka wioska, licząca zaledwie 76 mieszkańców, przypomina raczej duży dom rodzinny niż typową wieś. Odległość między wjazdem a wyjazdem z Baradili to zaledwie 500 metrów. To symbol wyludniającej się Sardynii, gdzie czas zdaje się płynąć wolniej, a przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

Władze Sardynii podejmują różne działania, aby przeciwdziałać wyludnianiu się wyspy. Wprowadzono szereg programów pomocowych, mających na celu przyciągnięcie nowych mieszkańców i zatrzymanie tych, którzy jeszcze nie wyjechali. Pary, które zdecydują się zamieszkać w sardyńskiej wiosce liczącej mniej niż 3000 mieszkańców, mogą otrzymać nawet 15 000 euro na zakup lub remont domu oraz do 20 000 euro na założenie firmy, która stworzy lokalne miejsca pracy.

Rodziny mogą liczyć na miesięczne wsparcie finansowe: 600 euro na pierwsze dziecko i 400 euro na każde kolejne, aż do ukończenia przez nie 5 lat.

Oprócz programów rządowych, na Sardynii realizowane są również lokalne inicjatywy, takie jak słynna oferta domów za 1 euro w Ollolai. O tak tanich nieruchomościach w innych lokalizacjach można pomarzyć.

Czy Sardynia ma szansę na przetrwanie?

Mimo podejmowanych działań, trend wyludniania się Sardynii jest trudny do zatrzymania. Programy pomocowe i lokalne inicjatywy, choć obiecujące, nie przynoszą jeszcze oczekiwanych rezultatów. Czy Sardynia ma szansę na przetrwanie? Czy uda się odwrócić negatywny trend demograficzny i zapewnić przyszłość małym społecznościom wyspy? Odpowiedź na te pytania zależy od skuteczności podejmowanych działań i zaangażowania zarówno władz, jak i samych mieszkańców Sardynii. Tylko wspólny wysiłek może uratować tę rajską wyspę przed demograficzną katastrofą. Przyszłość Sardynii leży w rękach tych, którzy ją kochają i wierzą w jej potencjał.

