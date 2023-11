Sąsiedzi donoszą o L4. ZUS łapie symulantów

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie

Opolski ZUS sprawdził, jak w trzecim kwartale tego roku pracownicy przebywający na L4 korzystali ze zwolnień chorobowych. Co może wydawać się dość zaskakujące, to okazało się, że do większości ubezpieczonych nie było zastrzeżeń. Oczywiście nie wszyscy postępują zgodnie z prawem. - Wyniki kontroli wykorzystania zwolnień lekarskich w trzecim kwartale są korzystniejsze dla ubezpieczonych, niż te z początku obecnego roku. W naszym regionie rzadziej dochodziło do lekceważenia zaleceń lekarzy. Na 618 osób poddanych weryfikacji, tylko 30 zostało pozbawionych prawa do zasiłku chorobowego. Tylko, bo w I kwartale roku na 414 ubezpieczonych na zwolnieniu chorobowym takie konsekwencje poniosło 50 osób. W I kwartale 2023 roku z tego tytułu do opolskiego ZUS wróciło 65 tys. zł. Zaś w wyniku lipcowych, sierpniowych i wrześniowych kontroli klienci pozbawieni świadczeń musieli zwrócić 71,4 tys. zł.

Skąd ZUS wie, że warto skontrolować konkretne osoby? Okazuje się, że to pracodawcy, sąsiedzi, a nawet członkowie rodziny nasyłają kontrole na pracowników. W III kwartale tego roku placówki ZUS w całym kraju zweryfikowały ponad 26,4 tys. osób, wobec których lekarze orzekli czasową niezdolność do pracy. Wobec 1930 osób ZUS wydał decyzję o zwrocie bądź wstrzymaniu wypłaty zasiłku chorobowego na łączną kwotę 4 mln 16 tys. zł. Bardzo często zgłoszenia są poparte obfitą dokumentacją zdjęciową i szczegółowymi opisami.

QUIZ PRL. Andrzejki w PRL. Czy pamiętasz, jak się dawniej bawiono w wieczór andrzejkowy? Pytanie 1 z 10 Zabawy andrzejkowe odbywały się: w noc świętojańską w noc poprzedzającą imieniny Andrzeja wieczorem w imieniny Andrzeja Dalej