Sejm uchwalił ustawę o wspieraniu rodziców "Aktywny rodzic". Chodzi też o "babciowe"

Za ustawą, która dotyczy także wypłaty świadczenia tzw. "babciowego", o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" głosowało 405 posłów, przeciw było 14, wstrzymało się dwoje. Teraz ustawa trafi do Senatu. Wcześniej posłowie przegłosowali do ustawy cztery poprawki złożone przez KO, które - jak mówiła zgłaszająca je poseł Joanna Frydrych - mają charakter techniczny.

Ustawa przewiduje wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Przypomnijmy, że wprowadzenie tzw. babciowego było jedną z kluczowych obietnic złożonych w czasie kampanii wyborczej przez Donalda Tuska. - Jeśli mama, która pójdzie do pracy i będzie zarabiać nawet płacę minimalną - to biorąc to 1500 zł na opiekę, dołoży się i tak do finansów publicznych (…) Tu wygrywają wszyscy: kobiety, które chcą pójść do pracy, dzieci, które będą miały opiekę, babcie, które poczują się docenione. Równocześnie nie stracą na tym finanse publiczne - to zapowiadał w zeszłym roku obecny premier. "Babciowe" było wpisane także w 100 konkretów KO.

