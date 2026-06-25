Sejm przyjął ustawę przewidującą zwolnienie z podatku PIT dla marynarzy i pracowników offshore.

Nowe przepisy wprowadzają także podatek tonażowy i poprawiają warunki pracy na morzu.

Ustawa trafi teraz do Senatu, a część zmian wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Sejm przyjął ustawę. Zerowy PIT dla tej grupy coraz bliżej

Posłowie zdecydowaną większością głosów przyjęli nowelizację przepisów wspierających sektor żeglugowy. Jak informowała „Rzeczpospolita”, za ustawą zagłosowało 431 posłów, a jedynie czterech wstrzymało się od głosu. Teraz nowe przepisy trafią do Senatu.

Najbardziej odczuwalną zmianą ma być zwolnienie z podatku PIT dla marynarzy oraz osób zatrudnionych na jednostkach obsługujących sektor offshore. Oznacza to, że po spełnieniu ustawowych warunków część pracowników tej branży nie będzie płaciła podatku dochodowego.

Nie tylko zwolnienie z podatku PIT

Nowelizacja obejmuje znacznie więcej niż tylko preferencje podatkowe. Przewidziano również możliwość korzystania przez przedsiębiorstwa żeglugowe z podatku tonażowego zamiast podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Preferencyjne rozwiązania mają objąć nie tylko statki pływające pod polską banderą. Z nowych regulacji będą mogły korzystać także jednostki należące do armatorów z państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ministerstwo Infrastruktury zaznacza jednak, że wejście w życie nowych ulg podatkowych będzie uzależnione od uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej zgodności planowanej pomocy publicznej z unijnym prawem.

Internet, darmowe posiłki i lepsze warunki pracy

Przyjęta przez Sejm ustawa wdraża również zmiany wynikające z poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 roku. Na armatorów zostaną nałożone nowe obowiązki dotyczące warunków zatrudnienia załóg. Przepisy przewidują m.in. zapewnienie marynarzom dostępu do internetu, odpowiedniej odzieży roboczej, bezpłatnych posiłków, wody pitnej oraz lepszego wyposażenia medycznego statków. Zmiany mają także ułatwić zakup leków i wyrobów medycznych niezbędnych do uzupełniania apteczek okrętowych.

Nowelizacja przewiduje również rozszerzenie obowiązków armatorów wobec członków załóg. Firmy będą musiały zapewnić środki na pokrycie kosztów leczenia oraz wypłatę wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy. Zdaniem autorów ustawy nowe rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo socjalne osób pracujących na morzu oraz zwiększyć atrakcyjność prowadzenia działalności pod polską banderą.

Choć Sejm przyjął ustawę zdecydowaną większością głosów, nowe przepisy nie obowiązują jeszcze w praktyce. Projekt musi zostać rozpatrzony przez Senat, a część rozwiązań – w tym zwolnienie z podatku PIT oraz preferencje podatkowe dla armatorów – będzie mogła wejść w życie dopiero po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na zastosowanie przewidzianej w ustawie pomocy publicznej.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]