Senat chce przywrócenia podwyżki CIT z 19 do 22 proc. dla największych przedsiębiorstw, których przychody przekraczają 50 mln euro. Takie rozwiązanie znalazło się w pierwotnym projekcie rządowym, ale zostało wykreślone przez Sejm.

We wtorek senatorowie przyjęli poprawki do ustawy podatkowej. Za ustawą z poprawkami zagłosowało 62 senatorów, nikt nie był przeciw, a 23 osoby wstrzymały się od głosu. Senat chce także usunąć zapis wprowadzający coroczną waloryzację progów podatkowych w PIT. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy teraz do Sejmu.

Nowy próg PIT. Zmiany dla zarabiających więcej

Projekt przewiduje również zmianę progów podatkowych dla osób fizycznych. Pierwszy próg PIT ma wzrosnąć ze 120 tys. zł do 130 tys. zł rocznego dochodu. Stawka podatku w tym przedziale pozostanie na poziomie 12 proc.

Nowością będzie stawka 24 proc. dla dochodów przekraczających 130 tys. zł, ale nie wyższych niż 150 tys. zł. Dochody powyżej 150 tys. zł będą objęte stawką 32 proc.

To oznacza przebudowę obecnego systemu opodatkowania. Warto jednak pamiętać, że projekt nie jest jeszcze ostatecznie przyjęty, a jego kształt może się zmienić podczas dalszych prac parlamentarnych.

Milionerzy zapłacą więcej

Zmiany mają dotknąć również osoby osiągające najwyższe dochody. Projekt zakłada podwyższenie daniny solidarnościowej z 4 do 5 proc. Obciążenie to dotyczy dochodów przekraczających 1 mln zł rocznie.

Rządowy projekt przewiduje też zmianę zasad korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Limit przychodów uprawniający do wyboru tej formy opodatkowania ma zostać obniżony z 2 mln euro do 250 tys. euro. Jeżeli przepisy wejdą w życie w proponowanym kształcie, część przedsiębiorców straci możliwość wyboru ryczałtu ze względu na wysokość osiąganych przychodów.

Podatkowe zmiany od 1 stycznia 2027 roku?

Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2027 roku. Zanim jednak nowe zasady zaczną obowiązywać, poprawki Senatu musi rozpatrzyć Sejm.

Dopiero po zakończeniu prac parlamentarnych będzie wiadomo, jaki ostatecznie kształt przyjmą przepisy. Dla przedsiębiorców i podatników najbliższe tygodnie mogą więc przynieść ważne rozstrzygnięcia dotyczące rozliczeń z fiskusem.

Laury Biznesu 2026 - Andrzej Poczobut.mp4