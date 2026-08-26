Po wrześniowych wypłatach "czternastki" ZUS szykuje kolejną nietypową sytuację: część seniorów otrzyma dwie emerytury w październiku!

Nie jest to dodatkowe świadczenie, lecz listopadowa emerytura wypłacona wcześniej, co dotyczy osób z terminem płatności na 1. dzień miesiąca.

To efekt wolnego 1 listopada, który wymusza przyspieszenie wypłat. Dowiedz się, czy musisz rozplanować budżet na dwa miesiące!

Po wrześniowych wypłatach 14. emerytury część seniorów może być zaskoczona tym, co wydarzy się miesiąc później. W październiku niektórzy świadczeniobiorcy rzeczywiście otrzymają pieniądze z ZUS dwukrotnie. Tym razem nie chodzi jednak o czternastkę, dodatkowe świadczenie czy podwyżkę. Drugi przelew będzie po prostu listopadową emeryturą wypłaconą wcześniej. Dotyczy to konkretnej grupy seniorów – tych, których stałym terminem wypłaty świadczenia jest 1. dzień miesiąca.

Dwie emerytury w październiku. Kto dostanie pieniądze?

ZUS wypłaca emerytury i renty w siedmiu podstawowych terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, świadczenie jest przekazywane wcześniej.

I właśnie ta zasada będzie miała znaczenie na przełomie października i listopada. 1 listopada 2026 r. przypada w niedzielę, a dodatkowo jest dniem ustawowo wolnym od pracy z okazji Wszystkich Świętych. Z tego powodu osoby, które standardowo otrzymują emeryturę pierwszego dnia miesiąca, powinny dostać listopadowe świadczenie jeszcze w październiku. Oznacza to, że w jednym miesiącu otrzymają październikową emeryturę oraz wypłatę należną za listopad. To właśnie może stworzyć wrażenie podwójnej wypłaty.

ZUS przyspieszy też inne październikowe wypłaty

Kalendarz wpłynie również na część regularnych terminów w samym październiku. 25 października 2026 r. przypada w niedzielę, dlatego osoby z tym terminem otrzymają świadczenie wcześniej.

Warto przy tym uważać na daty pojawiające się w publikacjach dotyczących wypłat. W 2026 r. 5 października przypada w poniedziałek, a nie w niedzielę. Nie ma więc z tego powodu potrzeby przyspieszania tej wypłaty. To istotna korekta względem informacji podanych w materiale źródłowym.

To nie druga 14. emerytura. W listopadzie przelewu już nie będzie

Seniorzy powinni pamiętać o najważniejszym: dwie wypłaty w październiku nie oznaczają dodatkowych pieniędzy od państwa. Nie jest to druga czternastka ani specjalny bonus od ZUS. Jedna z wypłat będzie należnością za kolejny miesiąc.

Dlatego osoby, które otrzymają listopadową emeryturę jeszcze pod koniec października, nie dostaną kolejnej regularnej emerytury w listopadzie. Pieniądze trzeba więc odpowiednio rozplanować, bo następne świadczenie będzie już należne za grudzień.

Podobna zasada wcześniejszej wypłaty w związku z dniami wolnymi dotyczy również rent oraz świadczeń wypłacanych przez KRUS. Układ kalendarza może zatem zmienić termin, w którym pieniądze pojawią się na koncie lub zostaną dostarczone przekazem, ale nie zwiększa wysokości należnego świadczenia.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]