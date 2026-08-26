Lewica szykuje rewolucję w systemie emerytalnym, wracając z nowym projektem ustawy o emeryturach stażowych.

Główna zmiana to równe zasady dla kobiet i mężczyzn, z propozycją 35 lat stażu pracy dla wszystkich.

Ostateczna decyzja o wymaganym stażu zapadnie na początku września, a projekt szybko trafi do Sejmu.

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Emerytury stażowe ponownie mogą trafić do Sejmu. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, Lewica pracuje nad nowym projektem ustawy, który ma różnić się od poprzedniej propozycji w jednej kluczowej kwestii: kobiety i mężczyźni mieliby spełnić taki sam warunek dotyczący stażu. Niewykluczone, że projekt zostanie złożony już we wrześniu.

Nie oznacza to jednak automatycznego zrównania powszechnego wieku emerytalnego. Ten nadal wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Planowana zmiana dotyczy emerytur stażowych, czyli dodatkowej możliwości uzyskania świadczenia po zgromadzeniu odpowiednio długiego stażu.

35 lat i emerytura? Lewica rozważa nowe zasady

Najważniejszą niewiadomą pozostaje liczba lat potrzebnych do uzyskania emerytury stażowej. Według nieoficjalnych informacji RMF FM Lewica skłania się obecnie ku 35 latom zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Pod uwagę może być jednak brany kompromis, np. 37 lat dla obu płci.

Ostateczna decyzja ma zapaść 4 września podczas wyjazdowego posiedzenia klubu Lewicy. Taką informację przekazał RMF FM rzecznik ugrupowania Łukasz Michnik. Dopiero wtedy powinno być jasne, jaki próg stażowy politycy wpiszą do projektu. Jeżeli ostatecznie wybrany zostałby wariant 35-letni, największa zmiana dotyczyłaby mężczyzn. W poprzedniej propozycji wymagano od nich bowiem pięciu lat więcej niż od kobiet.

Emerytury stażowe już były w Sejmie. Projekt utknął

Lewica próbowała wprowadzić takie rozwiązanie już wcześniej. Na początku 2024 r. do Sejmu trafił projekt, zgodnie z którym kobieta mogłaby otrzymać emeryturę stażową po 35 latach okresów składkowych i nieskładkowych, a mężczyzna po 40 latach. Propozycja nie wyszła jednak z sejmowej komisji.

Teraz politycy chcą wrócić do sprawy z nowymi założeniami. Jeśli projekt zostanie złożony, emerytura stażowa miałaby być dodatkowym uprawnieniem, a nie obowiązkiem zakończenia pracy. Osoba spełniająca warunki mogłaby skorzystać ze świadczenia albo nadal pracować i w ten sposób zwiększać przyszłą emeryturę.

Na tym etapie nie ma informacji, aby Lewica zamierzała w tym projekcie zmieniać podstawowy wiek emerytalny. Nadal obowiązują więc progi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nowa propozycja ma dotyczyć zrównania warunków stażowych dla osób chcących skorzystać z emerytury stażowej.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]