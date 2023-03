Seniorze, ta karta przyda Ci się zarówno w sklepie, jak i u lekarza. Jak ją dostać?

Kursy walut [14.03.2023]: złoty słabszy do dolara, stabilny do euro

Ogólnopolska Karta Seniora to dokument, który uprawnia do korzystania ze zniżek na różne usługi na terenie całej Polski. Organizatorem programu jest Stowarzyszenie MANKO z Krakowa, zajmujące się działaniami prosenioralnymi. Ogólnopolska Karta Seniora jest bezpłatna, bezterminowa i ważna na terenie całego kraju. Środki na zniżki karty seniora i obsługę programu OKS pochodzą bezpośrednio od sponsorów inicjatywy. Uzyskuje się je także w ramach współpracy z administracją okręgów partnerskich.

Karta upoważnia do otrzymania zniżek w ponad 120 gminach/miastach w całej Polsce. Po taką kartę można się udać do urzędu miasta lub gminy w swojej miejscowości. Można ją też otrzymać z ramienia stowarzyszeń lub organizacji senioralnych, które wygrały przetarg na ich bezpośrednie wydawanie. Można także wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres Stowarzyszenia MANKO - adres placówki to al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków. Program obejmuje m.in.:

punkty usługowo-handlowe;

sanatoria;

przychodnie;

gabinety rehabilitacji;

uzdrowiska;

instytucje związane z kulturą

