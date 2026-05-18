Seniorzy czekają na ważną decyzję

Zakład Ubezpieczeń Społecznych kończy właśnie wypłaty majowych emerytur, ale wielu seniorów już patrzy na czerwiec i zadaje jedno pytanie: kiedy będzie 14. emerytura? Rząd nadal nie podał konkretnej daty wypłaty dodatku, a emeryci coraz bardziej się niepokoją.

Do tego w czerwcu część świadczeń trafi do seniorów w innych terminach niż zwykle. Powodem jest układ kalendarza.

ZUS przyspieszy część wypłat

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w sześciu terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli jednak termin wypada w weekend lub święto, pieniądze trafiają do seniorów wcześniej.

I właśnie taka sytuacja będzie miała miejsce w czerwcu. Seniorzy, którzy zwykle dostają świadczenie 6. dnia miesiąca, otrzymają pieniądze dzień wcześniej, ponieważ 6 czerwca wypada w sobotę.

Podobnie będzie z wypłatami przypadającymi na 20 czerwca. Ponieważ tego dnia również będzie sobota, emerytury trafią na konta już 19 czerwca.

Oto harmonogram czerwcowych wypłat

Z harmonogramu ZUS wynika, że:

- emerytury z terminem na 1 czerwca zostaną wypłacone zgodnie z planem,- świadczenia z terminu 6 czerwca trafią do seniorów dzień wcześniej,- wypłaty z 10 i 15 czerwca odbędą się bez zmian,- emerytury z terminu 20 czerwca zostaną wypłacone wcześniej,- termin 25 czerwca pozostaje bez zmian.

Dla milionów seniorów oznacza to, że pieniądze mogą pojawić się na koncie szybciej niż zwykle.

Co z 14. emeryturą?

Największe emocje budzi jednak dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów. W poprzednich latach 14. emerytura była wypłacana we wrześniu, ale resort rodziny nadal nie podał oficjalnej daty na ten rok.

Ministerstwo przypomina jedynie, że przepisy pozwalają wydać decyzję nawet do końca października.

Seniorzy wiedzą już jednak, ile wyniesie tegoroczna „czternastka”.

Tyle dostaną emeryci

Czternasta emerytura będzie równa minimalnej emeryturze. W tym roku to dokładnie 1989 zł i 49 groszy brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.

Jeśli świadczenie jest wyższe, dodatek będzie pomniejszany według zasady „złotówka za złotówkę”.

Coraz mniej seniorów dostaje pełną kwotę

Problem w tym, że próg uprawniający do pełnej 14. emerytury od lat pozostaje bez zmian, mimo waloryzacji świadczeń.

To oznacza, że z roku na rok coraz mniej emerytów może liczyć na pełną wypłatę dodatku. I wiele wskazuje na to, że nie zanosi się na zmiany w najbliższym czasie.

Urzędnicy nie planują żadnych zmian

Resort rodziny jasno przekazał, że obecnie nie są prowadzone żadne prace nad podniesieniem limitu dochodowego.

Dla wielu seniorów to rozczarowująca wiadomość. Zwłaszcza teraz, gdy ceny w sklepach i rachunki wciąż mocno obciążają domowe budżety.

