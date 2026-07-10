NBP zrewolucjonizował prognozy rządu Donalda Tuska, zapowiadając znacznie wyższe podwyżki dla milionów seniorów w 2027 roku.

Zamiast 3,48 proc., waloryzacja emerytur i rent może sięgnąć aż 4,46 proc., co przełoży się na znaczący wzrost świadczeń.

Niektóre dodatki do emerytur wzrosną o ponad 60 zł miesięcznie! Dowiedz się, o ile dokładnie zwiększy się Twoje świadczenie i kto zyska najwięcej.

Marcowa waloryzacja w 2027 roku może przynieść seniorom większe podwyżki, niż jeszcze niedawno zakładał rząd. Z najnowszej projekcji NBP wynika, że wskaźnik waloryzacji może wynieść 4,46 proc., podczas gdy obecne założenia rządu Donalda Tuska mówią o 3,48 proc. To dobra wiadomość nie tylko dla osób pobierających emerytury i renty, ale również dla tych, którzy otrzymują różnego rodzaju dodatki do emerytur.

W praktyce oznacza to, że wzrosną nie tylko podstawowe świadczenia wypłacane przez ZUS, lecz także dodatki przysługujące m.in. kombatantom, osobom pobierającym dodatek pielęgnacyjny czy sierotom zupełnym.

NBP przewiduje wyższą waloryzację niż rząd

Prognoza opiera się na najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego. Według banku centralnego inflacja w całym 2026 roku może wynieść od 2,4 do 3,3 proc., czyli więcej, niż przewidywano jeszcze w marcowej projekcji.

Na wysokość waloryzacji wpływa jednak nie tylko inflacja, ale również wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Według GUS średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw w maju 2026 roku wyniosła 9173,24 zł brutto, co oznacza wzrost o 5,8 proc. rok do roku.

Po uwzględnieniu obu wskaźników prognozowana waloryzacja świadczeń wynosi 4,46 proc. Dla porównania, według obecnych szacunków GUS świadczenia mogłyby wzrosnąć o 3,66 proc., natomiast rząd w swoich założeniach przyjął wskaźnik 3,48 proc.

Wyższe będą nie tylko emerytury

Jeżeli prognoza NBP się sprawdzi, minimalna emerytura wzrosłaby z 1978 zł do około 2067 zł brutto, czyli o blisko 88 zł miesięcznie. Emeryt pobierający 3000 zł brutto zyskałby około 134 zł, przy świadczeniu 4000 zł podwyżka wyniosłaby około 178 zł, a przy emeryturze 5000 zł – około 223 zł.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. Razem z emeryturami wzrosną również dodatki do emerytur, które dla wielu seniorów stanowią istotne wsparcie domowego budżetu.

Dodatki do emerytur wzrosną nawet o ponad 60 zł

Największą podwyżkę odczują osoby pobierające dodatek do renty inwalidy wojennego. Świadczenie wzrosłoby z 1403,90 zł do 1466,51 zł, czyli o 62,61 zł miesięcznie.

Wyraźnie zwiększy się także dodatek dla sieroty zupełnej. Zamiast obecnych 689,17 zł wyniósłby 719,91 zł, co oznacza wzrost o 30,74 zł.

Więcej pieniędzy trafi również do osób otrzymujących dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, dodatek za tajne nauczanie oraz świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej. Każde z tych świadczeń wzrosłoby z 366,68 zł do 383,03 zł, czyli o 16,35 zł miesięcznie.

Podwyżka obejmie także świadczenia dla osób deportowanych do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR. W zależności od wysokości dodatku wzrost wyniósłby od 82 groszy do 15,54 zł miesięcznie. Z kolei dodatek kompensacyjny zwiększyłby się z 55 zł do 57,45 zł.

Dla wielu seniorów oznacza to, że miesięczne dochody wzrosną nie tylko dzięki wyższej emeryturze, ale również dzięki wyższym dodatkom. Choć prognozy wyglądają obiecująco, nie są jeszcze ostateczne. Finalny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony dopiero po publikacji pełnych danych GUS dotyczących inflacji i wzrostu wynagrodzeń za cały 2026 rok.

Sprawdź w galerii, o ile wzrosną poszczególne dodatki do emerytur i rent po prognozowanej waloryzacji.

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister Funduszy i Polityki Regionalnej [IMPACT 2026]