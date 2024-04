Seniorzy muszą oddawać 1780 zł! Kto straci 13. emeryturę!

Emeryci muszą zwrócić otrzymaną 13. emeryturę

W Polsce od 2029 roku emeryci dostają dodatkową emeryturę 13. emeryturę, tak zwaną trzynastkę. Dodatkowa pula pieniędzy o wartości minimalnej emerytury, czyli w 2024 roku 1780 zł brutto, wpływa na konta seniorów w kwietniu razem z ich podstawowym świadczeniem. Ale niestety okazuje się, że niektórzy będą musieli oddać do ZUS pobraną już trzynastkę. Jak to możliwe?

W takiej niezręcznej sytuacji są osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), przeszły już na wcześniejszą emeryturę, ale wciąż do niej dorabiają. Jeśli okaże się, że dorobiona suma przekroczy kwotę 5278,30 zł, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, które w IV kwartale 2023 roku wyniosło 7540,36 zł, to ich emerytura zostanie zmniejszona. A jeśli dorobiona suma będzie jeszcze wyższa i przekroczy kwotę 9802,50 zł brutto, co stanowi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to świadczenie emerytalne zostanie zawieszone. Dotyczy to również trzynastej i czternastej emerytury. Jeśli limit dorabiania do emerytury zostanie przekroczony, "trzynastkę" po prostu trzeba będzie zwrócić do ZUS.

Bardzo ważne jest to, że takiej sytuacji mogą obawiać się jedynie ci emeryci, którzy są na wcześniejszej emeryturze. Pozostali takiego zagrożenia nie mają i po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego mogą dorabiać tyle, ile chcą, bez żadnych ograniczeń.

Wiek emerytalny w Polsce

W Polsce wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat. Wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat. Oprócz swoich podstawowych świadczeń emerytalnych seniorzy maja także zapewnione od państwa dwa dodatkowe świadczenia w postaci 13. emerytury i 14. emerytury. Trzynastka wszystkim należy się jednakowa, zaś czternastka zależy już od wysokości emerytury podstawowej. Warto podkreślić, że emerytura nie jest obowiązkiem, ale przywilejem i osiągając odpowiedni wiek po prostu można, ale nie trzeba, na nią przejść. W Polsce emeryci mają prawo do dorabiania pomimo pobierania stałego świadczenia z ZUS czy od innego płatnika.

