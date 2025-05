Dla wielu osób wędkowanie to coś więcej niż tylko hobby – to sposób na wyciszenie, kontakt z naturą i chwile prawdziwego relaksu. Z myślą o pasjonatach oraz tych, którzy dopiero planują swoją pierwszą wyprawę nad wodę, Lidl przygotował wyjątkową propozycję.

Zestaw wędkarski Crivit – wszystko, czego potrzebujesz na start

W ofercie sieci oraz na lidl.pl dostępny jest zestaw wędkarski Crivit, w cenie 149 zł/zestaw. W jego skład wchodzi teleskopowa wędka hmgf, kołowrotek ze stałą szpulą, wyposażony w cztery łożyska kulkowe, system nawoju s-stroke, precyzyjnie regulowany tylny hamulec z antypoślizgowym pokrętłem oraz wielotarczowy system hamulcowy. całość uzupełnia praktyczna torba i zestaw dodatkowych akcesoriów.

Co więcej, możemy wybierać spośród 3 zestawów:

* spinningowego 210-5 do łowienia pstrągów i okoni ze sztuczną przynętą,

* spinningowego 270-5 do łowienia szczupaków i sandaczy oraz

* do połowu gruntowego lub metodą na feeder 300-5 do łowienia karpi oraz innych ryb niedrapieżnych.

Paladin – jakość, której możesz zaufać

W ofercie sieci znajdziemy także zestaw do łowienia ryb Paladin (139,99 zł/zestaw) z wysokiej jakości blankiem, rękojeścią wykonaną z korka i kołowrotkiem. produkty dostępne na lidlowych półkach oraz online są już w pełni zmontowane i gotowe do połowu, a my możemy wybierać spośród 3 zestawów: do łowienia pstrągów i okoni, karpi i węgorzy lub szczupaków i sandaczy.

Akcesoria wędkarskie Crivit – wszystko pod ręką

W przypadku akcesoriów, które mogą przydać się podczas wędkowania, Lidl do swojej oferty (również tej online) dodał kołowrotek z wolnym biegiem 3000-s lub 5000-s crivit (69,99 zł/szt.). To idealny wybór dla miłośników wędkarstwa gruntowego. Model ten został wyposażony w blokadę cofania „one way clutch”, wygodną, składaną korbkę z antypoślizgową główką „soft touch”, trwały kabłąk ze stali nierdzewnej „thick bail” oraz cztery łożyska kulkowe, które zapewniają płynną i niezawodną pracę.

Nie zabrakło też torby wędkarskiej Crivit (54,99 zł/zestaw) o wymiarach ok. 110 × 30 × 20 cm, która posiada dużą komorę główną z rzepami do mocowania. świetny wybór na przechowywanie wędek o długości transportowej do 105 cm! a co z resztą sprzętu wędkarskiego? Lidl poleca też torbę wędkarską z pojemnikami na akcesoria Crivit (79,99 zł/zestaw) o wymiarach ok. 34 × 23 × 20 cm oraz stojak teleskopowy do wędek lub podbierak Crivit w cenie 69,99 zł/szt./zestaw.

EKG 2024 Joanna Pandera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.