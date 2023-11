i Autor: Paula Dąbrowska

Gastronomia

Sieć Popeyes w Polsce. Polacy oszaleli na jej punkcie! Dlaczego?

Popeyes to sieć barów szybkiej obsługi z kategorii podobnej do KFC. W Polsce miał już miejsce oficjalny debiut nowej marki, znanej do tej pory przede wszystkim w USA. Rozwoju sieci nie zatrzymały przeciwności ani widma bankructwa.

Najnowsze z działu Zakupy w Polsce Nowe sklepy Dino w 2024. Ujawniono zarobki i lokalizacje Kanał Panamski Kanał Panamski zostanie zablokowany? Wysycha jezioro, które zaopatruje go w wodę Podróże małe i duże Deutschlandticket inspiracją dla Tuska? Będzie "superbilet" Biznes Gospodarka odpadami nieopłacalna? Firmy toną w długach Handel Black Friday 2023. Uważaj na fałszywe promocje! Nowoczesny marketing gastronomiczny przed oficjalnym debiutem - Choć w Stanach Zjednoczonych marka jest dobrze znana i uwielbiana przez wszystkich (…) w Polsce jej świadomość musieliśmy budować od zera. Wybraliśmy nieco inną drogę. Zależało nam na wygenerowaniu naturalnego hype’u, który pokaże gościom naszych restauracji, jaki jest (…) Energia marki, korzenie muzyczne, przyciągające uwagę kolory i nawiązania do popkultury to cechy, których szukają młodzi i do nich w dużej mierze kierowaliśmy swoją komunikację – opisuje cytowany przez horecatrends.pl Jakub Aleksandrowicz, Dyrektor Marketingu Popeyes. Jak powstała sieć Popeyes? Historia naznaczona bankructwem Popeyes powstała w. 1972 r. na południu USA. Na początku funkcjonowała pod inna nazwą. Niedługo później została zamknięta, a następnie znów otwarta jako Popeyes. Kolejne widmo bankructwa wystąpiło w roku 1991. Jednak firma znów przetrwała zakręt. W 2017 r. sieć została zakupiona przez nowy podmiot za niemal 2 mld dolarów. Obecnie działa kilka tysięcy punktów gastronomicznych pod szyldem Popeyes. Niedawno do tego grona dołączyły pierwsze polskie lokalizacje, m.in. we Wrocławiu i Warszawie. Popeyes – kuchnia Luizjany. Czy przebije się przez konkurencję w Polsce? Rynek gastronomiczny w Polsce nie jest już pełen niszy rynkowej jak w latach ’90. Nowa sieć nie ma łatwo. Jednak restauracja z Luizjany postawiła na wielką kampanie przed otwarciem, która zdaje się dawać efekty. Według medialnych pogłosek, otwarcie Popeyes w Polsce skutkowało ogromnym zainteresowaniem. Niektórzy stali w długich kolejkach dłużej niż całą dobę. Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. QUIZ PRL. Mikołajki w PRL-u. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz 6 grudnia i szkolne zwyczaje mikołajkowe Pytanie 1 z 10 Najwiekszym wstydem było dostać przy wszystkich na Mikołajki: zestaw do puszczania baniek mydlanych długopis z "gołą babą" mydło Dalej