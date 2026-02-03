We wtorek 3 lutego o 9:30 odnotowano historyczny rekord zapotrzebowania na moc w Polsce – 27,7 GW netto.

Tego samego dnia padł też rekord produkcji energii, osiągając 29,8 GW netto, co świadczy o dużych możliwościach systemu.

Główną przyczyną rekordowego zużycia były ekstremalnie niskie temperatury (poniżej -20°C), zwiększające zapotrzebowanie na ogrzewanie.

Pomimo rekordów i wsparcia dla Ukrainy, polski system elektroenergetyczny działał stabilnie, z zachowaną rezerwą mocy.

Rekordowe zapotrzebowanie na moc w systemie elektroenergetycznym

We wtorek 3 lutego około godziny 9.30 operator systemu przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) zarejestrował najwyższe w historii zapotrzebowanie na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym. Poziom ten wyniósł 27,7 GW netto, co oznacza nowy historyczny rekord. Tak wysokie wartości świadczą o wyjątkowym obciążeniu sieci energetycznej w skali całego kraju.

Poprzedni rekord zapotrzebowania na moc padł 9 stycznia 2026 r. i wynosił 27,6 GW netto oraz 29,2 GW brutto.

Historyczna generacja energii elektrycznej

Tego samego dnia, tuż przed południem, padł również rekord po stronie wytwarzania energii. Łączna generacja źródeł osiągnęła 29,8 GW netto, co odpowiada 31,3 GW brutto. To najwyższy poziom produkcji energii elektrycznej zanotowany dotychczas w polskim systemie elektroenergetycznym. Wcześniejszy rekord generacji energii zanotowano 14 stycznia, kiedy produkcja osiągnęła 28,9 GW netto, czyli 30,5 GW brutto.

Jak wskazał operator, kluczowym powodem rekordowego zużycia energii były utrzymujące się bardzo niskie temperatury. W niektórych regionach kraju termometry wskazywały wartości poniżej minus 20 stopni Celsjusza, co znacząco zwiększyło zapotrzebowanie na ogrzewanie i energię elektryczną. Już dzień wcześniej, w poniedziałek 2 lutego, PSE odnotowało bardzo wysokie obciążenie systemu.

Eksport energii i wsparcie dla Ukrainy

W czasie najwyższego zapotrzebowania Polska realizowała znaczne eksporty energii elektrycznej na zasadach handlowych. Dodatkowo we wtorek system elektroenergetyczny wspierał Ukrainę dostawami awaryjnymi, co dodatkowo zwiększało poziom generacji energii w kraju.

Pomimo rekordowych wartości zapotrzebowania i produkcji energii, polski system elektroenergetyczny funkcjonował stabilnie. PSE zapewniło, że zachowana została wymagana rezerwa mocy, a w najbliższym czasie nie są prognozowane problemy bilansowe ani zagrożenia dla odbiorców.

Czym jest zapotrzebowanie netto i brutto

Zapotrzebowanie na moc brutto oznacza całkowitą moc wytwarzaną przez źródła energii przed odliczeniem zużycia własnego elektrowni. Natomiast zapotrzebowanie netto to moc faktycznie dostępna dla odbiorców i sieci, po uwzględnieniu potrzeb wewnętrznych infrastruktury.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne odpowiadają za funkcjonowanie i bezpieczeństwo krajowej sieci przesyłowej. Spółka zarządza liniami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV o łącznej długości ponad 16 tys. kilometrów oraz 110 stacjami elektroenergetycznymi, kluczowymi dla przesyłu i dystrybucji energii w Polsce.

