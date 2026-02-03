Stawki akcyzy na paliwa zostaną obniżone, a opłata paliwowa wzrośnie - to zmieni sposób finansowania infrastruktury transportowej

Wszystkie krajowe inwestycje kolejowe będą realizowane wyłącznie ze środków Funduszu Kolejowego zamiast z budżetu państwa

Reforma ma zapewnić stabilność i przewidywalność wieloletnich projektów infrastrukturalnych PKP PLK

Nowy podział wpływów z opłaty paliwowej zagwarantuje, że fundusze drogowe nie stracą na zmianie

Dlaczego rząd chce zmienić akcyzę i opłatę paliwową?

Obecny model finansowania inwestycji PKP PLK w infrastrukturę kolejową nie sprawdza się. Opiera się na corocznych decyzjach budżetowych, które ustalają wysokość środków na dany rok. To uniemożliwia długofalowe planowanie i sprawną realizację wieloletnich inwestycji.

Ministerstwo Infrastruktury wskazuje, że taki system generuje konkretne problemy. Występuje ryzyko przerw inwestycyjnych. Dochodzi do kumulacji wydatków w krótkich okresach. Brakuje stabilności niezbędnej do realizacji projektów unijnych.

Jak zmienią się stawki akcyzy na paliwo?

Reforma przewiduje zmianę stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Dokładne wartości nowych stawek nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo jednak, że zmiana spowoduje spadek wpływów z akcyzy do budżetu państwa.

Obecnie na podstawie prognozowanych wpływów z akcyzy określane są roczne limity wydatków budżetowych na infrastrukturę transportową. Nowy mechanizm ma to zmienić. Mniejsze wpływy z akcyzy będą kompensowane wyższymi wpływami z opłaty paliwowej, która trafi do funduszy celowych.

Opłata paliwowa wzrośnie - co to oznacza?

Opłata paliwowa to jedno z głównych źródeł wpływów do Funduszu Kolejowego i Krajowego Funduszu Drogowego. Reforma zakłada zwiększenie tej opłaty, aby zapewnić więcej środków na inwestycje kolejowe.

Ministerstwo zapewnia, że nowy podział wpływów z opłaty paliwowej będzie korzystny dla wszystkich funduszy transportowych. Dodatkowe środki zasilą Fundusz Kolejowy. Poziom wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych co najmniej się nie zmniejszy.

Fundusz Kolejowy - nowe zasady finansowania inwestycji

Po reformie całość finansowania kolejowych zadań krajowych będzie realizowana ze środków Funduszu Kolejowego. To fundamentalna zmiana w zarządzaniu publicznymi inwestycjami w transport.

Z Funduszu Kolejowego będą również pokrywane płatności w ramach współfinansowania krajowego projektów unijnych. Dotyczy to programów takich jak FENIKS czy CEF. Taki mechanizm ma zapewnić płynność realizacji projektów z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Co zyskają inwestycje kolejowe PKP PLK?

Nowy model finansowania przyniesie konkretne korzyści dla rozwoju kolei w Polsce. Przede wszystkim zapewni stabilne i wieloletnie źródło finansowania inwestycji infrastrukturalnych PKP PLK.

Reforma umożliwi skuteczne planowanie i realizację projektów wieloletnich. Ograniczy ryzyka przerw inwestycyjnych, które do tej pory spowalniały modernizację linii kolejowych. Wzmocni także konkurencyjność transportu kolejowego względem transportu drogowego.

Założenia projektu podkreślają zgodność z krajową i unijną polityką zrównoważonego transportu. To odpowiedź na wymogi Zielonego Ładu i strategię rozwoju transportu niskoemisyjnego.

Kiedy wejdą w życie zmiany w akcyzie i opłacie paliwowej?

Projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Kolejowym znajduje się na wczesnym etapie prac legislacyjnych. Został opublikowany we wtorek w wykazie prac rządu. Ministerstwo Infrastruktury nie podało jeszcze harmonogramu dalszych prac.

Projekt musi przejść proces uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opinii. Dopiero potem trafi do Sejmu. Wejście w życie nowych przepisów może zająć kilka miesięcy.

PRZYSPIESZAMY! MINISTER KLIMCZAK O INWESTYCJACH W KOLEJ I DROGI | Poranny Ring