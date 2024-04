Od 1 kwietnia Polacy dostaną nawet o 1800 zł niższą emeryturę z ZUS

Powodem takiej zmiany jest niezadowolenie przyszłych emerytów z ostatnich danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny. We wtorek, 26 marca, opublikowano nowe tablice prognozowanej długości życia, co skutkuje tym, że część Polaków otrzyma niższe emerytury.

Zanim ZUS przystąpi do wypłaty świadczeń emerytalnych, przelicza, ile w rzeczywistości przysługuje danemu seniorowi. To nie zależy tylko od lat pracy i zgromadzonego kapitału, ale także od danych zawartych w nowych tablicach długości życia. Proces wyliczania emerytury polega na podzieleniu zgromadzonego kapitału emerytalnego przez przeciętną długość życia Polaków, którą określają tablice prognozowe publikowane rocznie przez GUS. W tym roku potwierdziło się wydłużenie przewidywanej długości życia, co oznacza, że ilość miesięcy potrzebnych do wypłaty emerytury wzrosła, co z kolei prowadzi do obniżenia wysokości świadczenia.

Przyjrzyjmy się temu na konkretnych przykładach. Załóżmy, że 60-letnia kobieta ma na koncie w ZUS 500 tys. zł. Gdyby przeszła na emeryturę teraz, otrzymałaby 1966 zł. Jednakże jej wiek emerytalny kończy się dopiero w kwietniu, więc jeśli złoży wniosek o świadczenie wtedy, jej emerytura wyniesie 1893 zł, czyli o 73 zł mniej, jak obliczył Fakt na podstawie nowych tablic prognozy życia. Niektórzy seniorzy mogą stracić jeszcze więcej z powodu tych nowych wyliczeń.

Na przykład, 70-letni pracownicy, którzy przejdą na emeryturę po 1 kwietnia 2024 r., przy kapitale 600 tys. zł zgromadzonym na koncie ZUS, według starych zasad otrzymaliby co miesiąc 3538 zł brutto. Jednak po wprowadzeniu nowych tablic prognoz życia kwota świadczenia zostanie zmniejszona do 3380 zł. Oznacza to, że kilkudniowa różnica w przejściu na emeryturę może skutkować stratą 158 zł. W skali roku seniorzy przechodzący na emeryturę w kwietniu 2024 roku stracą aż 1896 zł brutto.

QUIZ PRL. Zakupy i handel w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać: 18 lat przy sobie dowód osobisty kartki żywnościowe Dalej