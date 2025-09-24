• Sprzedaż dziko rosnących grzybów, jagód i ziół jest zwolniona z PIT, pod warunkiem osobistego zbioru lub z pomocą najbliższej rodziny.

Sprzedaż grzybów a podatek

Rosnące ceny sprawiają, że zbieranie grzybów to dla wielu osób nie tylko hobby, ale i sposób na dorobek. Warto wiedzieć, że dochody ze sprzedaży grzybów, jagód czy ziół dziko rosnących są zwolnione z podatku PIT. – „Wynika to z regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to dotyczy tylko dziko rosnących jadalnych produktów leśnych” – wyjaśnia Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Warunek jest jeden – zbiory muszą być wykonane osobiście lub z pomocą najbliższej rodziny. Jeśli do pomocy zaangażuje się sąsiadów czy znajomych, zwolnienie podatkowe przestaje obowiązywać. Zwolnienie nie obejmuje także takich surowców jak kora, igliwie czy choinki – w tym przypadku są to już przychody z gospodarki leśnej.

Kary za ukrywanie dochodów ze sprzedaży grzybów

Sprzedaż grzybów to nie tylko kwestia podatku. Ukrywanie przychodów może oznaczać drastyczne sankcje. Fiskus może nałożyć aż 75 proc. podatku od niezadeklarowanego dochodu. Jak podaje „Fakt”, za każde 1000 zł zatajonego zarobku grzybiarz zapłaci dodatkowe 750 zł kary.

Sprzedawanie grzybów jest legalne tylko w wyznaczonych miejscach – na targowiskach i w sklepach, po uzyskaniu atestu od klasyfikatora lub grzyboznawcy.

W razie kontroli fiskus może poprosić o dowód, że pieniądze rzeczywiście pochodzą ze sprzedaży runa leśnego. Dlatego grzybiarze powinni pamiętać o wymaganych atestach i trzymać się przepisów. Dzięki temu dodatkowy zarobek pozostaje w pełni legalny i bezpieczny.

Zakazane miejsca zbioru i wysokie grzywny

Nie wolno zbierać grzybów w parkach narodowych, rezerwatach czy młodnikach. Złamanie przepisów oznacza mandat do 500 zł, a w przypadku gatunków chronionych grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł i skończyć się sprawą w sądzie.

