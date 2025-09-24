Skarbówka bierze się za grzybiarzy! Jaki jest podatek za zbieranie grzybów?

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-09-24 12:24

Sezon grzybowy się rozkręca, a sprzedaż runa leśnego staje się źródłem dodatkowych dochodów. Jednak fiskus bacznie przygląda się grzybiarzom, a nieznajomość przepisów może słono kosztować pisze serwis biznes.wprost.pl. Sprawdź, kiedy trzeba zapłacić podatek od grzybów i jakie kary grożą za ukrywanie przychodów z grzybobrania

Uśmiechnięty grzybiarz z koszykiem borowików i jednym okazałym grzybem w dłoni, z kapeluszem na głowie i plecakiem, na tle zielonego lasu. Nad nim symbolicznie unosi się czerwony baner z napisem „URZĄD SKARBOWY” oraz rozłożone banknoty 100 zł. Zdjęcie ilustruje temat opodatkowania i kontroli finansowej sprzedaży runa leśnego, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Uśmiechnięty grzybiarz z koszykiem borowików i jednym okazałym grzybem w dłoni, z kapeluszem na głowie i plecakiem, na tle zielonego lasu. Nad nim symbolicznie unosi się czerwony baner z napisem „URZĄD SKARBOWY” oraz rozłożone banknoty 100 zł. Zdjęcie ilustruje temat opodatkowania i kontroli finansowej sprzedaży runa leśnego, o czym przeczytasz na Super Biznes.
Super Biznes SE Google News

• Sprzedaż dziko rosnących grzybów, jagód i ziół jest zwolniona z PIT, pod warunkiem osobistego zbioru lub z pomocą najbliższej rodziny.

• Ukrywanie dochodów ze sprzedaży grzybów może skutkować karą w wysokości 75% niezadeklarowanego dochodu.

• Grzyby można sprzedawać legalnie tylko na targowiskach i w sklepach, po uzyskaniu atestu od klasyfikatora lub grzyboznawcy.

• Zbieranie grzybów w parkach narodowych, rezerwatach lub młodnikach jest zabronione i grozi mandatem do 500 zł, a w przypadku gatunków chronionych nawet do 5000 zł.

Sprzedaż grzybów a podatek

Rosnące ceny sprawiają, że zbieranie grzybów to dla wielu osób nie tylko hobby, ale i sposób na dorobek. Warto wiedzieć, że dochody ze sprzedaży grzybów, jagód czy ziół dziko rosnących są zwolnione z podatku PIT.„Wynika to z regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to dotyczy tylko dziko rosnących jadalnych produktów leśnych” – wyjaśnia Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Warunek jest jeden – zbiory muszą być wykonane osobiście lub z pomocą najbliższej rodziny. Jeśli do pomocy zaangażuje się sąsiadów czy znajomych, zwolnienie podatkowe przestaje obowiązywać. Zwolnienie nie obejmuje także takich surowców jak kora, igliwie czy choinki – w tym przypadku są to już przychody z gospodarki leśnej.

Kary za ukrywanie dochodów ze sprzedaży grzybów

Sprzedaż grzybów to nie tylko kwestia podatku. Ukrywanie przychodów może oznaczać drastyczne sankcje. Fiskus może nałożyć aż 75 proc. podatku od niezadeklarowanego dochodu. Jak podaje „Fakt”, za każde 1000 zł zatajonego zarobku grzybiarz zapłaci dodatkowe 750 zł kary.

Sprzedawanie grzybów jest legalne tylko w wyznaczonych miejscach – na targowiskach i w sklepach, po uzyskaniu atestu od klasyfikatora lub grzyboznawcy.

W razie kontroli fiskus może poprosić o dowód, że pieniądze rzeczywiście pochodzą ze sprzedaży runa leśnego. Dlatego grzybiarze powinni pamiętać o wymaganych atestach i trzymać się przepisów. Dzięki temu dodatkowy zarobek pozostaje w pełni legalny i bezpieczny.

Zakazane miejsca zbioru i wysokie grzywny

Nie wolno zbierać grzybów w parkach narodowych, rezerwatach czy młodnikach. Złamanie przepisów oznacza mandat do 500 zł, a w przypadku gatunków chronionych grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł i skończyć się sprawą w sądzie.

PTNW - Renata Kaznowska

Polecany artykuł:

Dodatkowe 3752 zł rocznie dla seniora! Tak uzyskasz ryczałt energetyczny bez kr…
QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa?
Pytanie 1 z 20
Który z tych przysmaków był często spożywany prosto z krzaka, bez żadnych dodatków?
QUIZ PRL. Smaki lata w PRL-u: Czy pamiętasz letnie przysmaki swojego dzieciństwa?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PODATEK PIT
GRZYBOBRANIE
SKARBÓWKA