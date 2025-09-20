312,71 zł miesięcznie: Od 1 marca 2025 r. ryczałt energetyczny wynosi 312,71 zł, jest wolny od podatku i co roku waloryzowany, co daje ponad 3700 zł rocznie dodatkowego wsparcia.

Ile pieniędzy można dostać?

Od 1 marca 2025 roku dodatek do emerytury zwany ryczałtem energetycznym wynosi 312,71 zł miesięcznie. To o blisko 13 zł więcej niż w poprzednim roku! Kwota ta jest zwolniona z podatku dochodowego, więc pełna suma trafia na konto seniora.

Wysokość ryczałtu podlega corocznej waloryzacji w marcu, podobnie jak emerytury i renty. W ostatnich latach kwota systematycznie rośnie - jeszcze w 2020 roku wynosiła zaledwie 171,41 zł.

Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?

Świadczenie przysługuje ściśle określonej grupie emerytów i rencistów. Warto zauważyć, że świadczenie to jest wolne od kryterium dochodowego, co oznacza, że mogą je otrzymać wszyscy spełniający określone kryteria, niezależnie od wysokości emerytury czy renty.

Uprawnieni to:

1. Kombatanci i osoby represjonowane

Uczestnicy działań wojennych

Osoby doświadczone represji wojennych i powojennych

Uznane przez odpowiednie organy za kombatantów

2. Żołnierze zastępczej służby wojskowej Którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych

3. Wdowy i wdowcy Będący emerytami lub rencistami, pozostałymi po kombatantach i innych osobach uprawnionych

4. Wdowy po żołnierzach Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę

Czy można dziedziczyć ryczałt?

Tak! To świadczenie mogą dziedziczyć wdowy lub wdowcy po osobach uprawnionych. W przypadku śmierci uprawnionej osoby, małżonek może kontynuować otrzymywanie ryczałtu po spełnieniu formalnych warunków.

Jak złożyć wniosek?

Krok 1: Przygotuj dokumenty

Do wniosku musisz dołączyć:

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego (formularz ZUS-ERK)

Decyzję Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (potwierdzającą status)

Zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (dla żołnierzy przymusowo zatrudnionych)

Zaświadczenie właściwego organu wojskowego (w przypadku wdów po żołnierzach)

Krok 2: Złóż wniosek

Wniosek można złożyć w każdym czasie w dowolnej placówce ZUS. Nie ma terminów granicznych!

Gdzie się zgłosić:

Do placówki ZUS, która przyznała Twoją emeryturę/rentę

Jeśli mieszkasz za granicą - do Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych w Oddziale ZUS w Rzeszowie (lub Warszawie)

Krok 3: Czekaj na decyzję

ZUS rozpatrzy Twój wniosek i wyda decyzję. Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu do sądu okręgowego w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Kiedy wpływają pieniądze?

Ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Na konta osób uprawnionych do 7. dnia każdego miesiąca wpływa więc pełna kwota. Świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą.

Najważniejsze zasady

✓ Brak limitów dochodowych

Ryczałt energetyczny jest wolny od kryterium dochodowego - oznacza to, że jego przyznanie nie zależy od wysokości emerytury lub renty

✓ Tylko jeden ryczałt na osobę

Osobom, które pobierają więcej niż jedno świadczenie z ZUS, przysługuje tylko jeden ryczałt energetyczny

✓ Coroczna waloryzacja

Kwota rośnie każdego roku wraz z waloryzacją emerytur i rent

✓ Można złożyć wniosek w każdej chwili

Nie zwlekaj! Im szybciej złożysz dokumenty, tym szybciej zaczniesz otrzymywać dodatkowe pieniądze.

Sprawdź swoje uprawnienia już dziś!

Jeśli uważasz, że możesz mieć prawo do ryczałtu energetycznego, nie czekaj. Aby skorzystać z tej formy pomocy, konieczne jest złożenie wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie!

W czasach rosnących cen energii każda dodatkowa złotówka się liczy. Sprawdź, czy należy Ci się ta pomoc - może okazać się, że jesteś uprawniony do dodatkowych 312,71 zł miesięcznie!

Częste błędy i jak ich unikać

Nie zwlekaj z wnioskiem!

Najczęstszy błąd: Seniorzy odkładają złożenie wniosku na później, tracąc miesięczne wpłaty. Pamiętaj - każdy miesiąc zwłoki to strata ponad 300 zł!

Sprawdź swój status

Wiele osób nie wie, że rodzice lub dziadkowie mieli status kombatanta. Warto przeszukać dokumenty rodzinne - czasem w starych papierach można znaleźć decyzje lub zaświadczenia potwierdzające uprawnienia.

Dokumenty sprzed lat

Jeśli nie masz przy sobie oryginalnych dokumentów, nie rezygnuj! ZUS może pomóc w ich odtworzeniu. Skontaktuj się z Urzędem do Spraw Kombatantów - często mają kopie starszych decyzji.

Przydatne kontakty

Infolinia ZUS: 22 560 16 00 (pon.-pt. 7:00-18:00)

Urząd do Spraw Kombatantów: 22 661 89 18

Strona internetowa: www.zus.pl

Ryczałt energetyczny a inne świadczenia

Dobra wiadomość: Otrzymywanie ryczałtu energetycznego nie wpływa na wysokość innych świadczeń! Możesz nadal pobierać:

13. i 14. emeryturę

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek dla sierot wojennych

Inne świadczenia kombatanckie

Ile to daje rocznie?

312,71 zł × 12 miesięcy = 3752,52 zł rocznie

To prawie dwie minimalne emerytury dodatkowego wsparcia w roku! Dla wielu seniorów to znacząca pomoc w trudnych czasach rosnących cen energii.

Co dalej po złożeniu wniosku?

1-2 miesiące - tyle zwykle trwa rozpatrzenie wniosku przez ZUS. Jeśli wszystkie dokumenty są kompletne, proces może być szybszy.

Pierwsza wypłata może obejmować wyrównanie za poprzednie miesiące od daty złożenia wniosku - to dodatkowa korzyść!

