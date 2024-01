i Autor: Shutterstock

Skarbówka blokuje konta przedsiębiorcom! Robi to przed wydaniem decyzji

Prawo do wydania zabezpieczenia jeszcze przed wydaniem decyzji podatkowej zostało wpisane do ordynacji podatkowej wiele lat temu. Mimo to, jego stosowanie przez fiskusa budzi coraz więcej wątpliwości. Fiskus najchętniej zabezpiecza się, blokując konta podatników, jakby tego było mało skarbówka zabezpiecza dużo wyższe kwoty, niż wynika z decyzji podatkowych- alarmuje dziennik "Rzeczpospolita".