Banki mają obowiązek zgłaszać Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF) transakcje przekraczające 15 tys. euro (ok. 65-70 tys. zł), jednak samo zgłoszenie nie oznacza automatycznej kontroli skarbowej.

Nawet mniejsze kwoty mogą wzbudzić podejrzenia banku i doprowadzić do zgłoszenia do GIIF, jeśli transakcje są niestandardowe, np. częste wpłaty gotówkowe lub dzielenie większych sum.

Pamiętaj o dokumentowaniu darowizn i pożyczek, by uniknąć problemów z fiskusem.

Przy większych wpłatach zawsze zachowaj dokumenty potwierdzające pochodzenie środków (np. umowa sprzedaży) i używaj precyzyjnych opisów przelewów.

Limit wpłat na konto

Wiele osób zastanawia się, jaka kwota wpłaty na konto może zainteresować fiskusa. Kluczowe znaczenie ma próg określony w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obecnie wynosi on 15 tys. euro, czyli około 65–70 tys. zł. Znaczenie ma także suma kilku powiązanych transakcji, jeśli łącznie przekraczają ustawowy limit.

Po przekroczeniu tej granicy bank ma obowiązek przekazać informacje o transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Dotyczy to przede wszystkim dużych wpłat gotówkowych, wypłat oraz transferów środków.

Warto jednak pamiętać, że samo zgłoszenie nie oznacza automatycznej kontroli skarbowej. To standardowa procedura nadzoru finansowego wynikająca z przepisów AML.

Podejrzane transakcje mogą dotyczyć także niższych kwot

Banki nie skupiają się wyłącznie na wysokich przelewach. Podejrzenia mogą wywołać również znacznie mniejsze operacje, jeśli odbiegają od wcześniejszej aktywności klienta albo nie mają jasnego uzasadnienia.

Niepokój instytucji finansowej mogą wzbudzić m.in.:

* częste wpłaty gotówkowe od różnych osób,

* brak logicznego opisu przelewu,

* nagły wzrost wpływów na konto,

* dzielenie większej kwoty na kilka mniejszych wpłat.

W takich sytuacjach bank może poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające źródło pieniędzy albo zgłosić operację do GIIF jako transakcję podejrzaną.

Darowizny i pożyczki trzeba odpowiednio dokumentować

Problemy często pojawiają się przy przelewach od rodziny lub znajomych. Większe darowizny należy zgłaszać do urzędu skarbowego, aby uniknąć podatku oraz podejrzeń o nieujawnione dochody.

W przypadku najbliższej rodziny limit zwolnienia wynosi obecnie 36 120 zł. Po jego przekroczeniu konieczne jest zgłoszenie darowizny na formularzu SD-Z2.

Podobne zasady dotyczą prywatnych pożyczek. Najbezpieczniej sporządzić umowę i wykonać przelew bezpośrednio z rachunku pożyczkodawcy. Wpłata gotówki bez dokumentacji może zostać uznana za dochód z nieujawnionych źródeł.

Przedsiębiorcy mają osobny limit płatności gotówkowych

Dla firm obowiązują dodatkowe ograniczenia. Transakcje między przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł muszą być realizowane przelewem. Jeśli przedsiębiorca zapłaci gotówką wyższą kwotę, nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Jak przygotować się do większej wpłaty na konto?

Przy większych wpłatach warto zachować dokumenty potwierdzające pochodzenie środków. Mogą to być umowy sprzedaży, wyciągi bankowe, dokumenty darowizny czy potwierdzenia wypłaty oszczędności.

Istotny jest również czytelny opis przelewu, np. „sprzedaż samochodu” albo „darowizna od rodziców”. Jeśli pieniądze pochodzą z legalnego źródła i można to udokumentować, sama wpłata na konto nie powinna powodować problemów.

