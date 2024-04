i Autor: Shutterstock

Biznes

Skarbówka szykuje się na przedsiębiorców. Oni zostali wytypowani do kontroli

Donald Tusk obiecał podczas kampanii w "100 konkretach na 100 dni" ograniczenie czasu kontroli mikroprzedsiębiorców do sześciu dni w skali roku, tak by działania urzędników nie były przeciągane w nieskończoność. Na razie rząd wydał zalecenia, ale na zmiany ustawowe się nie zapowiada, a to przepisy regulowują czas jaki ma KAS na kontrolę.